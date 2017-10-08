"Türkiye, Sudan-ABD ilişkilerine katkı sağlamaya hazır"

08 Ekim 2017

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Sudan'a uyguladığı ticari yaptırımları kaldırma kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Sudan'a uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırdığı ve bu kararın 12 Ekim 2017'de yürürlüğe gireceğinin ABD Dışişleri Bakanlığınca 6 Ekim'de duyurulduğu belirtilerek "ABD-Sudan ikili ilişkileri açısından dönüm noktası teşkil eden bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sudan'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının Sahraaltı Afrika'nın barış, istikrar ve refahı üzerinde olumlu yansımaları olacağına inanıyoruz. Bu noktaya ulaşılmasında gayret gösteren tüm tarafların çabalarını takdirle karşılıyoruz. Türkiye, Sudan-ABD ilişkilerinin normalleştirilmesi sürecinde elinden gelen katkıyı sağlamaya hazırdır."

Yaptırımlar Clinton döneminde başlamıştı

ABD yönetimi, 1993'te "terörizmi destekleyen devletler" kategorisine alınan Sudan'a 1997'de dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın talimatıyla yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Beyaz Saray'dan 13 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın bir kararname yayımladığı ve Sudan'a 20 yıldır uygulanan ticari yaptırımların kaldırılması talimatı verdiği belirtilmişti.

Yaptırımların kaldırılmasının, terörle mücadelede Washington yönetimiyle iş birliği yapılması, Güney Sudan'da barışın sağlanmasına destek olunması gibi 5 konuya dayandığı ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise 12 Temmuz'da söz konusu yaptırımların nihai olarak kaldırılmasını 3 ay daha ertelediğini bildirmişti.

"Sudan hükümeti ciddiyetini gösterdi"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert 6 Ekim'de, Sudan'a yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılmasını yazılı açıklamayla kamuoyuna duyurmuştu.

Nauert, ekonomik yaptırımların kaldırılma gerekçesiyle ilgili "Sudan, çatışmaların yaşandığı bölgelerde olumlu adımlar attı ve bu bölgelere insani yardımların ulaşmasını sağladı. Bölgesel sorunların çözümü ve terör tehlikesine karşı ABD ile yakın ilişki içinde oldu." ifadesini kullanmıştı.

Bu kararın 16 ay süren diplomatik görüşmeler sonucunda alındığını belirten Nauert, açıklamada şunları kaydetmişti:

"Sudan hükümeti, son 9 ay içinde ABD ile iş birliği konusunda ciddiyetini göstermiştir. Sudan'daki çatışmaların durdurulmasıyla insani yardımların ulaştırılması için ciddi adımlar atmıştır ve bölgesel istikrarı önemsemiştir fakat Sudan'da kalıcı barışın sağlanması için çok daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir."

Kaynak: AA