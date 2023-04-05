Türkiye, Süleymaniye uçuşlarına hava sahasını kapattı
Türkiye, PKK'nın faaliyetlerinin artmasını ve uçuş güvenliğini tehdit etmesi gerekçesiyle hava sahasını Irak'ın Süleymaniye havalimanını kullanacak hava araçlarına kapattığını açıkladı.
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye hava sahasını söz konusu uçuşlar için 3 Nisan itibarıyla kapattı.
Yasağın 3 Temmuz'a kadar süreceği ancak "anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden" geçirileceği" ifade edildi.