Türkiye, Süleymaniye uçuşlarına hava sahasını kapattı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye hava sahasını söz konusu uçuşlar için 3 Nisan itibarıyla kapattı.

Yasağın 3 Temmuz'a kadar süreceği ancak "anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden" geçirileceği" ifade edildi.