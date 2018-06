'Türkiye tarım ürünleri ithalatını kesip ihracatına başlayacak'

08 Haziran 2018

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Tarlasına küsmüş çiftçinin tarlasıyla barışmasının yolunu açmak için ithalat cenneti olan Türkiye'yi 5 yıl içinde gıda ithalatını, tarım ürünleri ithalatını kesmiş buna karşılık ihracata başlamış bir ülke haline getirmek birinci hedeflerimizden birisidir." dedi.

Akşener, partisinin Gümüşhane İl Başkanlığınca Atatürk Caddesi'nde düzenlenen mitingde, 24 Haziran seçimlerine az bir süre kaldığını hatırlattı.

Türkiye'yi adım adım gezdiklerini dile getiren Akşener, vatandaşların cumhurbaşkanı ve milletvekili için bir karar vereceğini ve meclisi vatandaşın oluşturacağını belirtti.

"Dileğim o dur ki Gümüşhane'de birinci Meral Akşener çıksın." ifadesini kullanan Akşener, şöyle devam etti:

"Bugüne çok zor geldik. Partisi kurulmaz dendi kuruldu. Sonra seçime giremez denildi. Seçime girildi. Bunlar dağılır, yeni bir parti dendi. Ama bilinmiyordu ki en hazırlıklı parti bizdik. Ben 7 ayda seçim kararı alınıncaya kadar şahsen kendim 71 ili gezmiştim. Şimdi 80'ini bitirmiş durumdayım. Bazı şehirlere üçüncü kez gitmiş olacağım. Bütün projelerimizi, bütün önerilerimiz bu geziler esnasında gençlerden, kadınlardan, beyefendilerden, çiftçiden, esnaftan, memurdan ve emekliden aldığımız bilgiler ışığında hazırladık. Çünkü biz vatandaşını tekmeleyen bir devlet değil, başına yumruk gibi inen bir devlet değil, vatandaşın milletinin omuzunda bir el olması gerektiğini söyleyen ve buna inanan bir hareketiz."

İnsanı, genci, kadını, esnafı, memuru ve çiftçiyi hedef alan ve insana dokunan projeler yaptıklarını bildiren Akşener, projelerine ilişkin şunları söyledi:

"Bunlardan bir tanesi tarımda çalışan kadınların 5 yıllık sigortasını devletin üstlenmesi ve kadınlarımızın sigortalanması. İkincisi tarım bitirildi bu ülkede. Çiftçi aç ve perişan.Tarlasına küsmüş çiftçinin tarlasıyla barışmasının yolunu açmak için ithalat cenneti olan Türkiye'yi 5 yıl içinde gıda ithalatını, tarım ürünleri ithalatını kesmiş buna karşılık ihracata başlamış bir ülke haline getirmek birinci hedeflerimizden birisidir."

Akşener, üretim olmadan iş ve kalkınma olamayacağını savunarak, Gümüşhane ve bir çok kentin birinci sorununun genç işsizliği olduğunu ifade etti.

Bu konuyu çok ciddiye aldıklarına vurgu yapan Akşener, şunları kaydetti:

"Gençlerimize iş vermek bir devletin borcudur. Bu borcu ve bu görevi yerine getirmek için her yıl 50 milyar dolarlık istihdam yaratıp yatırım yapacağız. Yani her sene gençlerimizi, işsizlerimizi istihdam ederek 5 yılın sonunda işsizliği OECD normlarına geri getireceğiz. Bu çocuklarımıza istihdam yaratıncaya kadar her ay 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız. Gençlerimiz annesinin, babasının karşısında başlarını öne eğmeyecekler."

Konuşmasının ardından partisinin milletvekili adaylarını sahneye davet eden Akşener, kendisine ve milletvekili adaylarına destek istedi.

Kaynak: AA