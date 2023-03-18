Türkiye ve Mısır arasında 11 yıl sonra sıcak temas

Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler 11 yıl sonra yeniden başlıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Kahire’yi ziyaret ederek Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile bir toplantı gerçekleştirdi. İki isim görüşmenin ardından gazetecilere ortak açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şükri'yle görüşmelerinde tarafların enerji, ticaret, ulaştırma ve diplomasi gibi alanlarda ilişkileri güçlendirme iradesi gösterdiğini açıkladı.

Çavuşoğlu: Daha fazla yatırım için teşvik edeceğiz

“Türkiye'de meydana gelen depremden sonra bize verdikleri destek için Mısır hükümetine ve kardeş Mısır halkına teşekkür etmek istiyorum” diyen Çavuşoğlu, “İlişkilerimizde bir kopukluk oldu. Sanırım alacağımız dersler de var. Bundan sonraki süreçte görüş ayrılıklarımız da olacaktır. Ne olursa olsun, bu bağlarımızı bir daha koparmamak için de her iki taraf olarak da üzerimize düşeni yapacağız. İki ülke arasındaki mekanizmaları yeniden canlandıracağız” ifadelerini kullandı.

“Gerek Libya, Suriye, Irak, İran-Suudi Arabistan yakınlaşması, aynı şekilde sınırı aşan sular konusunu değerlendirdik. Somali'deki durumu değerlendirdik” diyen Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Mısır'daki Türk firmalarının yatırımlarının 2 milyon dolara ulaştığını ve bunun da yaklaşık 100 bin civarında istihdam sağladığını görüyoruz. Biz firmalarımızı daha fazla yatırım için teşvik edeceğiz”

Şükri: İş birliğine açığız

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ise ikili görüşmede “çok fazla konuyu ele alındığını” söylerken, “Ortak bir bakış açısı var. Bizim ilişkilerimizin büyükelçilik düzeyine çıkarılması yönünde çalışmalarımız söz konusu. İletişimimizin sürmesini diliyoruz, iş birliğine açığız” dedi. Şükri, “Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki ülkenin de çıkarınadır” ifadelerini kullandı.