Türkiye yarın Paris'te, İtalya ile grup liderliği maçına çıkıyor
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki son maçını yarın İtalya ile oynayacak. Çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Filenin Sultanları, son grup maçında İtalya ile liderlik için mücadele edecek. Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 10.00'da başlayacak.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları'ndaki C Grubu son maçını yarın İtalya ile oynayacak.
Milliler, ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenmeyi başardı.
4 Ağustos'ta, TSİ 10.00'da sahaya çıkacak ve oyunlarda çeyrek finale yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, İtalya karşısında grup liderliği için mücadele edecek.