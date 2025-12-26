Türkiye, Yemen'deki son gelişmelerden endişeli

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yemen Cumhuriyeti’nde son dönemde vuku bulan gelişmeler endişe vericidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yaşanan tırmanma karşısında Suudi Arabistan’ın sergilediği "sağduyulu tutum" ile Yemen’de güvenlik ve istikrarın tesis edilmesi amacıyla Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından yürütülen girişimlerin takdir edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin, Yemen'in birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını, ülkede refah ve huzurun sağlanmasını amaçlayan tüm girişimleri desteklemeyi sürdüreceği mesajı verildi.

Yemen'in doğusundaki durum

Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı GGK'nin, 4 Aralık'ta ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeleri, hayati öneme sahip kentleri ve petrol sahalarını kontrol altına aldığı bildirilmişti.

GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi, 9 Aralık'ta geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetlerinin Mehra vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise GGK'ye Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerinden çekilme çağrısı yapmıştı.

Yemenli petrol şirketi PetroMasila, Hadramevt Aşiretler İttifakı'nın, şirketin Mukella kentinin doğusundaki tesislerini ele geçirmesi nedeniyle 1 Aralık'ta üretimin tamamen durduğunu açıklamıştı.

Günlük 10 bin varil üretim kapasitesine sahip PetroMasila, 75 megavat kapasiteli bir doğal gaz santralini de işletiyor.

Yemen'de 2013 yılında kurulan ve vilayet için özerklik talep eden Hadramevt Aşiretler İttifakı, GGK'ye de Yemen hükümetine de bağlı olmayan yerel güçlerden oluşuyor.