VEPARA'ya 'kara para' operasyonu: 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO’ya yönelik operasyonların ardından elektronik ödeme kuruluşlarına ilişkin kara para soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Sistemi hakkında "malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

'Yasa dışı bahisgelirlerinin aklanması' suçu

Soruşturma dosyasında yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ile MASAK analizlerine göre; yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan yapılar üzerinden sistematik biçimde nakledilerek finansal sisteme dahil edildiği, ardından çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

İncelemelerin derinleştirilmesiyle, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmalarıyla transfer edilmesi ve gizlenmesine aktif biçimde katıldıkları, bu yolla "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri tespit edildi.

"Finansal akışın gizlenmesine katkı sundu"

Bu çerçevede, örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde etkin rol aldığı; suç gelirlerinin yazılım altyapıları üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesine katkı sunduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmalarda 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerin örgüt içindeki görevlerinin netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması, suç gelirlerinin izinin sürülmesi ve delillerin korunması amacıyla adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

Soruşturmanın; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin önlenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması hedefiyle çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.