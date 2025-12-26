Futbolda bahis soruşturması: Erden Timur ve çok sayıda kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda “futbolda bahis soruşturması” olarak bilinen dosya kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

MASAK, yasal bahis sitelerinden elde edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analizleri ile önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu önemli delillere ulaşıldı.

Müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik bahis

Daha önce tutuklanan bir şüpheliyle bağlantılı olduğu ve soruşturma konusu suçlarla ilişkili şüpheli finansal işlemleri bulunduğu değerlendirilen 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

Ayrıca, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik olduğu tespit edilen 26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor maçına bahis oynadığı belirlenen 6 şüpheli de soruşturmaya dahil edildi.

Erden Timur'un hesapları incelendi

Banka hesapları incelenen ve şüpheli finansal işlemler ile bağlantılı bahis hesapları bulunduğu öne sürülen Türkiye Futbol Federasyonu’nda görevli 1 kişi hakkında da işlem yapıldı.

2022-2024 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü’nde yöneticilik yapan Erden Timur’un banka hesaplarıyla ilgili incelemelerde; 6222 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi ile 5549 ve 7258 sayılı kanunlara aykırılık şüphesi doğuran, birbiriyle bağlantılı finansal hareketler tespit edildiği ifade edildi.

"Rakim takım kazanır" bahsi oynamışlar

Soruşturma kapsamında kendi takımının maçında rakip takımın kazanacağı yönünde bahis oynadığı değerlendirilen 14 futbolcu da şüpheli sıfatıyla dosyada yer aldı.

Toplam 28 şüpheli hakkında, İstanbul merkezli olmak üzere 11 farklı ilde eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin bugün itibarıyla gerçekleştirildi. Şimdiye kadar 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Erden Timur'un da olduğu öğrenildi. 4 kişinin arandığı açıklandı.

Kasımpaşa-Samsunspor maçı kaç kaç bitti?

26 Ekim 2024 tarihinde İstanbul'da oynanan Kasımpaşa-Samsunspor maçının ilk yarısı 31. dakikada ev sahibi takımının attığı golle 1-0 sona erdi. İkinci yarı 68, 71, 77 ve 86'ncı dakikalarda 4 gol bulan Samsunspor maçın kazananı oldu.

Resmi bahis sitelerinde ilk yarı Kasımpaşa'nın maçı önde tamamlaması, Samsunspor'un ise 90 dakika sonunda galip gelmesi halinde açıklanan bahis oranı 34.50 olarak kayıtlara geçmişti.

Erden Timur neyle suçlanıyor?

Erden Timur hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Müşterek Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11. maddesi "Belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden" kişilere yönelik yaptırımları kapsıyor.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şunlar:

Futbolcular:

- Bahattin Berke Demircan (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Kulübü)

- Doğukan Çınar (Tire 2021 Futbol Kulübü)

- Ergün Nazlı (Yalova FK 77 Spor Kulübü)

- Eyüp Can Temiz (Niğde Belediyesi Spor Kulübü)

- Furkan Demir (Diyarbekir Spor)

- Gökhan Payal (Merkür Jet Erbaaspor)

- Hamit Bayraktar (1926 Bulancakspor)

- Hüseyin Aybars Tüfekci (Cinegold Ağrı 1970 Spor Kulübü)

- İbrahim Yılmaz (Aliğa Futbol A.Ş.)

- İlke Tankul (Karaman Futbol Kulübü)

- İsmail Karakaş (Erciyes 38 Futbol Kulübü)

- Mert Aktaş (Arca Çorum Futbol Kulübü)

- Tufan Kelleci (Polatlı 1926 Spor Kulübü)

Diğer:

- Erden Timur (Galatasaray Spor Kulübü eski başkanvekili ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı)

- Buğra Cem İmamoğulları (TFF Dış ilişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü)

- Figen Özkaya (Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın eşi)

- Fatih Kulaksız (Eyüpspor Asbaşkanı)

- Emrah Günaydı (eski narkotik başkomiseri/hudut kapıları büro amiri)

- Ecem Alkaş

- Esat Bilayak

- Mirza Şerifoğlu

- Enes Bartan

- Hakan Çakır

- Serhat Ölmez

- Umut Esel

- Burcu Kurt