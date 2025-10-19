Türkiye yeni haftaya yağışla başlıyor! 6 ile sarı kodlu uyarı

Yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hafta boyunca batı, iç ve kuzey bölgelerde aralıklarla yağmur ve yer yer sağanak görülecek.

Haftanın ilk günü hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Güney Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Artvin, Ordu, Samsun, Giresun, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yapıldı. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karlakarışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Salı günü yağışlar etkisini artırıyor

Salı günü yağışlar etkisini artıracak. Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak beklenirken, Kıyı Ege, Siirt, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Çarşamba günü yağış alanı daha da genişleyecek. Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük kısmı yağışlı geçecek. Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar konusunda uyarıda bulundu. Yağışların ardından sıcaklıkların kuzeyde mevsim normallerinin altına, diğer bölgelerde ise mevsim değerlerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Üç büyük ilde hava durumu ise şöyle:

İstanbul'da parçalı bulutlu hava ve 20 derece,

Ankara'da yağışlı hava ve 17 derece,

İzmir'de ise aralıklı gök gürültülü sağanak bekleniyor.