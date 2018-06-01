"Türkiye'de imara aykırılık teşkil eden yapı yüzde 60'lar civarında"

01 Haziran 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'de tam olarak bilinmemekle beraber 26 milyon 358 bin bağımsız birim olduğunu belirterek, "Bunların ne kadarı imara uygun ya da imara aykırılık teşkil ediyor konusuna gelince, bu büyükşehirlerimizde yüzde 70-80'e ulaşıyor. Türkiye'de imara aykırılık teşkil eden yapı sayı yüzde 60'lar civarında." dedi.

Özhaseki, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce bir otelde düzenlenen "Yerel Medya Buluşmaları" toplantısında, bakanlığının şehircilik kısmının kamuoyunda daha ilgi çektiğini, çevre alanında yapılan yeniliklerin haber olmadığını söyledi.

Çevre alanında katı atık depolarından, su arıtma sistemlerine kadar birçok alanda önemli gelişmelerin hayata geçirildiğini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Katı atık tesisleri Türkiye'de 15 taneyken, bizim dönemimizde 65'e çıktı. 50 milyon insanın katı atığını düzenli şekilde depolayıp elektrik, enerji, gübre elde ediyoruz. Eskiden çöp dağları oluşur, çöplükler patlardı. Şimdi yok ama haber olmuyor. 160 arıtma tesisi vardı. Şu anda yaptığımız çalışmalarla neredeyse bine yaklaştı. Türkiye'de yaşayan insanların yüzde 80'inin dışarıya saldığı suyu artık arıtarak doğaya veriyoruz. Denizlerde mavi bayraklı plaj sayısı 450'e ulaştı. Şimdi dünya üçüncüsüyüz. 2012-2014-2016 yılında dünyada ozon tabakasını koruma ödülünü aldık. Bunlar da haber olmuyor. Aslında çok da önemli değil çevreye karşı borçlarımız bunlar. Çevreye karşı bir gayretimiz devam ediyor."

"İmara aykırılık teşkil eden yapı sayı yüzde 60'lar civarında"

Şehircilik alanında yapılan yeniliklerle insanların daha çok ilgilendiğini aktaran Özhaseki, 35-40 milyonun yakından takip ettiği bir konu olan Yapı Kayıt Belgesi uygulamasını gündeme getirdiklerini ifade etti.

Yapı Kayıt Belgesi uygulamasıyla imara aykırılıkların önüne barış içerisinde geçileceğini dile getiren Özhaseki, şöyle devam etti:

"Ülkemizde tam olarak bilinmemekle beraber 26 milyon 358 bin bağımsız birim var. Yani konut, iş yeri, fabrika ya da çatı altı dediğimiz yapılar var. Bu da 9,5 milyon binaya tesadüf ediyor. Bunların ne kadarı imara uygun ya da imara aykırılık teşkil ediyor konusuna gelince, bu büyükşehirlerimizde bu oran yüzde 70-80'e ulaşıyor. Türkiye'de imara aykırılık teşkil eden yapı sayı yüzde 60'lar civarında. İzmir'de, İstanbul'da öyle en güzel turizm bölgesi Muğla'da da öyle. Buradan Güney Doğu'ya gidin zaten oralarda imar hak getire. Böyle olunca bir sorunlar yumağı oluşuyor. Bu sorunlar içerisinde herkes birbirini kandırarak yoluna devam ediyor. Vatandaş biliyor ki belediye evlerine bir şey yapamayacak. Belediyeler de zabıt tutuyor, yıkım kararları alıyor. 'Bizim bölgemizde şu kadar yapı var, yıkacak Allah'ın kulu var mı' deyip ihale yapıyorlar. Tabii ki de binlerce yapıyı yıkacak kimse çıkmıyor."



"Vatandaşı olduğu yerde dönüştürmek esastır"

Bakan Özhaseki, Yapı Kayıt Belgesinden elde edilen gelirlerin deprem ve afet risklerine hazırlık kapsamında ve kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere bütçeye gelir olarak kaydedileceğini ifade etti.

Bu yasayla depreme dayanıklı olmayan yapıların yasal hale getirileceği yönündeki iddiaların da asılsız olduğunu vurgulayan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Stokların durumunu anlamaya çalışıyoruz. Kimseye avantaj sağlamıyor. Depremsellik ayrı bir konu. 80'li yıllarda iskanını almış bazı binaların, depremde tam dayanıksız olduğunu biliyoruz. Ruhsattan sonra iskan almamış sağlam olduğunu da biliyorum. Daha sonra yaptığımız bir çalışma var. Bundan bir sene önce başladık, 'Şehircilik Şurası' adı altında. Kentsel dönüşüm çalıştık, akademisyen-özel sektör bir araya geldik. Ondan sonra kentsel dönüşümün esaslarını belirlediler. Vatandaşı olduğu yerde dönüştürmek esastır. Bunu getiriyoruz. Belediyeleri artık vatandaşla muhatap edeceğiz. Belediyeler vasıtasıyla iş yaptırmaya çalışacağız. Vatandaşla sıkıntı olan Fikirtepe gibi örneklerin önüne geçmeye çalışacağız. Mahallenin bir merkezin olduğu birtakım mahalleler ortaya çıkacak. Belediyelere yüzde sıfır kredi verirken, malzemeler yerli ve milli olursa vereceğiz. Türkiye'den kendi şirketlerimizden karşılarsa vereceğiz. Kapı kolları başka yerden gelirse kullandırmayacağız."

Programa AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Basın Yayın Enformasyon Kayseri İl Müdürü Mehmet Uğurlu, Nevşehir, Yozgat, Niğde ve Kırşehir'de faaliyet gösteren basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA