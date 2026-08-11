Türkiye'de öğrenme alışkanlığı değişti: Her 4 kişiden biri artık bunu yapıyor

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Türkiye'de internet kullanımının yaygınlaşması ile öğrenme dinamikleri de değişirken TÜİK verilerine göre,16-74 yaş grubundaki yaklaşık her 4 kişiden biri internet üzerinden eğitim alıyor.

İnternetten eğitim alanların oranı 3 kattan fazla arttı

16-74 yaş grubunda internet kullananların oranı 2026'da yüzde 92,3'e ulaşırken, telefon, tablet ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşması, çevrim içi eğitim içeriklerinin çoğalması ve bu içeriklere kolay erişilebilmesi öğrenme alışkanlıklarını da değiştirdi. Kovid-19 salgını döneminde uzaktan eğitimin yaygınlaşması da bu dönüşümü hızlandırdı.

Son üç ay içinde internet üzerinden eğitim, mesleki veya kişisel amaçlarla öğrenme faaliyeti gerçekleştirenlerin oranı 2017'de yüzde 6,5'ten 2026'da yüzde 22,9'a çıktı.

Bu oran kadınlarda yüzde 23,5, erkeklerde ise yüzde 22,4 olarak kaydedildi.

Çevrim içi kurslara ilgi arttı

Öğrenme faaliyetinin detayları incelendiğinde, Türkiye genelinde çevrim içi kurs alanların oranı 2017'de yüzde 2,5 iken bu yıl yüzde 7,9'a çıktı.

Söz konusu faaliyeti gerçekleştiren erkeklerin oranı bu yıl yüzde 8,1, kadınların oranı yüzde 7,8 oldu.

Türkiye'de kurs dışındaki diğer çevrim içi öğrenme materyallerini kullananların oranı da 10 yıllık dönemde yüzde 4,4'ten yüzde 16,6'ya yükseldi. Bu öğrenme yöntemini kullananların oranı erkeklerde yüzde 16,1, kadınlarda yüzde 17,3 olarak belirlendi.

"Sesli veya görüntülü çevrim içi araçları kullanarak eğitimciler veya öğrencilerle iletişim kurma" oranı da 2017-2026 döneminde yüzde 3,1'den yüzde 11,5'e çıktı. Erkeklerde söz konusu faaliyeti gerçekleştirenlerin oranı yüzde 10,6, kadınlarda yüzde 12,5 olarak hesaplandı.