Türkiye'de sendikasız işçi sayısı yüzde 85'i buldu

Türkiye'de sendikalılık oranı son 6 ayda bir miktar artış gösterse de, hala çalışanların yüzde 85'inden fazlasının sendika üyeliği bulunmuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2023 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hizmet-İş sendikası en fazla üyeye sahip sendika oldu

Buna göre, Türkiye genelinde 16 milyon 413 bin 359 işçiden 2 milyon 421 bin 940'ının sendika üyeliği bulunuyor. Bu sayı yüzde 14,76 sendikalılaşmaya işaret ediyor. Bundan önce Ocak ayında açıklanan verilerde sendikalı oranı yüzde 14,42 seviyesinde bulunuyordu.

Hizmet-İş sendikası 276 bin 360 üyeyle Türk Metal Sendikası'nı geride bırakarak en fazla üyeye sahip sendika oldu. Türk Metal'i 268 bin 385 üyeyle ikinci sırada yer aldı.