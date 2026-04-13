Türkiye’de soğuk hava etkisini kaybediyor: Sıcaklıklar salıdan itibaren hızla yükselecek

Türkiye’de son günlerde etkili olan soğuk ve yağışlı hava sistemi, bugün özellikle doğu bölgelerde etkisini sürdürdükten sonra yurdu terk edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Karadeniz kıyılarında sağanak yağış, Yozgat-Sivas hattı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise kar yağışı bekleniyor.

Libya üzerinden sıcak hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, salı gününden itibaren Türkiye genelinde belirgin bir sıcaklık artışı yaşanacağını açıkladı. Libya üzerinden gelecek sıcak hava dalgasının etkisiyle özellikle iç bölgelerde sıcaklıkların hızla yükselmesi bekleniyor.

İç kesimlerde 4 ila 8 derece, diğer bölgelerde ise 2 ila 4 derece arasında sıcaklık artışı öngörülüyor.

Büyük şehirlerde yağış beklenmiyor

Önümüzdeki üç gün boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir’de yağış beklenmiyor. Tahminlere göre Ankara’da sıcaklık pazartesi günü 12 derece, salı günü 16 derece ve çarşamba günü 19 dereceye kadar çıkacak.

İstanbul’da sıcaklıkların pazartesi 15, salı 17 ve çarşamba 16 derece civarında seyretmesi beklenirken, İzmir’de sıcaklıkların pazartesi 22, salı 24 ve çarşamba 23 derece olması öngörülüyor.