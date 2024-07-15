Türkiye'deki orman yangınlarında son durum!

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını çıkardıkları suçlamasıyla 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle kırsal Tekeli Işıklar Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç, İzmir'in Menderes ve Çeşme, Manisa'nın Soma, Aydın’ın İncirliova, Kocaeli'nin Gebze, Antalya'nın Aksu, İstanbul'un Maltepe, Samsun'un Vezirköprü, Ankara'nın Güdül, Hatay'ın Defne, Altınözü, Arsuz, Erzin ve Kumlu ilçelerinde yangın çıktı.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bayramiç'in Kaykılar köyü yakınlarındaki tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki arazilere ve ormanlık alana da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İZMİR ÇEŞME

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Çeşme ilçesi Delikli köy mevkisinde çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten, söz konusu yangına ilişkin bilgi verdi.

İzmir'in Çeşme ilçesi Delikli köy mevkisinde çıkan yangından etkilenerek hayatını kaybeden üç vatandaşa Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Orman dışı alanda başlayıp, devamında ormana sirayet eden yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir."

MENDERES

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.Oğlananası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

MANİSA

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle kırsal Tekeli Işıklar Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı.Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.Yangının yaklaştığı Tekeli Işıklar Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bölgede inceleme yapan Soma Kaymakamı Fatih Akkaya gazetecilere yaptığı açıklamada öğlen saatlerinde çıkan yangının kontrol altına alınmak üzereyken çok şiddetli rüzgar nedeniyle tekrar yayıldığını söyledi.

Tekeli Işıklar Mahallesi'nde vatandaşların ve hayvanların bölgeden uzaklaştırıldığını anlatan Akkaya, şu bilgileri verdi:

"Hayati bir tehlike öngörmüyoruz şu an itibarıyla. Köyde de tutuşan bir dam ve evimiz yok. Bütün ekipler köye sıçramaması için müdahale ediyor. İnşallah da başarılı olacaklar ama rüzgar her yönden şiddetli esiyor. Köyümüze zarar gelmeden yangını önlemek istiyoruz."

BOLU

Bolu’nun Göynük ilçesinde ormanda çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesinin ardından büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Değirmenözü köyünde meydana geldi. Ormanda kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangının ardından dumanları fark eden köylülerin ihbarıyla olay yerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile arazözler sevk edildi. Yangın söndürme ekiplerinin müdahalesinin ardından örtü yangını büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

AYDIN

Aydın’ın İncirliova ilçesinde çıkan arazi yangınında üç arıcıya ait içleri arı dolu 250 kovan zarar gördü. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından 1 saat kontrol altına alındı.

Sınırteke Mahallesi yakınlarındaki bir arazide saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle kuru otlarda çıkan yangın, rüzgarın etsiyle yayıldı. Alevler, 3 arıcıya ait, arı dolu kovanlara sıçradı.

250 kovan küle dönerken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını 1 saatte söndürdü. Bölgeye gelen Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, kovanları yanan arıcıları ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

EDİRNE

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.Yeni Mahalle'deki eski çöplük alanı yakınlarındaki tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 50 dekar tarım arazisi ve tarlalardaki ağaçlar zarar gördü.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üniversitenin malzeme fiziği laboratuvarında çıkan yangın söndürüldü.

Gebze Teknik Üniversitesi'nin polimer sentezi ve organik-inorganik dönüşümü kimyası çalışılan malzeme fiziği laboratuvarında yangın çıktı.

Personelin haber vermesi üzerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle laboratuvarda hasar oluştu.Üniversiteden yapılan açıklamada, yangının çıkış anından itibaren ilk bir dakika içerisinde sentez görevlisi ve laboratuvar personelinin bir yandan acil yardım hattı üzerinden itfaiye ekiplerine ulaştığını, diğer yandan da yangın battaniyesi ve uygun yangın söndürme tüpünü kullanarak ilk müdahaleyi yapmaya çalıştıklarını bildirildi.

İçerideki dumanın yoğunluğu ve olası kimyasal muhtevası sebebiyle laboratuvar personelinin can güvenlikleri esas alınarak ilk müdahalenin yarıda kesilerek yangın söndürme sürecinin itfaiye personeline bırakıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sentez görevlisi personel ve diğer laboratuvar personeli kendilerini laboratuvardan güvenli bir şekilde tahliye edebildikleri için yangından etkilenmeleri söz konusu değildir.

İtfaiye ekipleri dakikalar içerisinde ilgili laboratuvara ulaşarak, oldukça hızlı ve güvenli bir şekilde yangın söndürme faaliyetlerini tamamlamıştır.

Laboratuvar genelinde belirli bir düzeyde tahribat söz konusu olmakla birlikte yapılan ön tetkiklere göre gerekli onarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin ardından kritik laboratuvar ekipmanlarının kısa süre içerisinde tekrar faaliyete geçirilebileceği öngörülmektedir. Bunun yanında detaylı hasar tespit çalışmaları sürmektedir."

ANTALYA

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan yangında bazı seralar ve zeytin ağaçları zarar gördü.

Atatürk Mahallesi 22045 Sokak'ta yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, yeni dikilen zeytin bahçesi ve seralara sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalara, vatandaşlar da hortumlarla su sıkarak destek verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında zeytin ağaçları ve bazı seralar zarar gördü.

Söndürme çalışmalarına destek veren çiftçilerden Süleyman Aksu, gazetecilere, aynı bölgede üç gün önce de yangın çıktığını söyledi. Recep Yüksel ise yangında seralarında maddi zarar oluştuğunu dile getirdi.

İSTANBUL

İstanbul Maltepe’de ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kısa sürede söndürüldü. Söndürme çalışmalarına vatandaşlarda yangın söndürme tüpleri, kazma ve küreklerle vatandaşlarda destek verdi.

Yangın, 15.45 sıralarında Büyükbakkalköy Mahallesi, Başıbüyük mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğüne bağlı araçlar müdahale etti. Yangın, karadan ve havadan yapılan müdahale ile söndürüldü. Söndürme çalışmalarına vatandaşlarda kazma, kürek ve yangın tüpleriyle destek verdi. Ekiplerin yanan bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor.

SAMSUN

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan yangında 200 dekar ekili arazide zarar oluştu.Kırma Mahallesi'nde buğday ekili arazide çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çiftçilerin de yardımıyla söndürüldü.

Yangında Mehmet Karacan, Sait Karabay, Yusuf Karabay, Arslan Karabay, Arif Karabay, Ömer Etli, Rüsan Etli, Sabri Etli ve Ahmet Etli'ye ait 200 dekar buğday ekili alanda zarar meydana geldi.

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

ANKARA

Ankara'nın Güdül ilçesinde çıkan 2 anız yangını söndürüldü.İlçenin Kavaközü ve Çağa mahallelerinde çıkan anız yangınlarına, Ankara Büyükşehir ve Güdül ilçe belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangını kontrol altına alarak söndüren ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Beypazarı ilçesinin Kapullu Mahallesi Acıkuyu mevkisinde çıkan anız yangını, bahçelere sıçramadan kontrol altına alındı.

HATAY

Hatay'ın Defne, Altınözü, Arsuz, Erzin ve Kumlu ilçelerinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Defne ilçesi Sofular Mahallesi'ndeki bir bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Arsuz ilçesi Akçalı Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Ekipler, Erzin ilçesindeki anız yangını ile Altınözü'nde çöplük, Kumlu'da da otluk alanda çıkan yangınları söndürdü.