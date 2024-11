Türkiye'deki Suriyeli sayısı 3 milyonun altına geriledi

Nagihan KALSIN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan Bütçe Komisyo­nu’nda bakanlığın 2025 yılı bütçesini sundu. Ekonomiye büyük zararlar veren, teröre finansman kay­nağı olan her türlü kaçakçılık faaliye­tini engellemek için, tüm güçleriyle sahada olduklarını vurgulayan Yer­likaya , “Bu yıl içinde, kaçakçılık suç­larına ilişkin gerçekleştirilen 27 bin 614 operasyon sonucu 641 şahıs tu­tuklandı. 4 milyar 209 milyon TL ver­gi kaybı önlendi” dedi.

Türkiye’deki göç meselesini, “dü­zenli- düzensiz göç, uluslararası ko­ruma, gönüllü geri dönüş, göçmen ka­çakçılığıyla mücadele ve sınır yöne­timi” şeklinde, tüm boyutlarıyla ele aldıklarını ifade eden Yerlikaya, “Po­litikalarımızı; Göç İdaresi Başkanlı­ğımızın koordinasyonuyla, ilgili ku­rum ve kuruluşlarla birlikte eşgüdüm halinde uyguluyoruz. Adres Tahki­katlarından sonra; Geçici Koruma Al­tındaki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 935 bin 742’ye düştü” açıklamasında bulundu.

Mobil Göç Noktası araçları vasıta­sıyla hızlı ve kolay bir şekilde kont­rol edildiğine dikkat çeken Yerlikaya, “Bu uygulamayla bir taraftan düzen­siz göçle sahada büyük bir mücadele verirken; diğer taraftan da ülkemiz­de yasal kalış hakkı olan yabancıla­rı, turistleri, zor durumda bırakmıyo­ruz.

Uygulamanın başladığı 19 Tem­muz 2023 tarihinden bugüne, Mobil Göç Noktası araçlarımızda 2 milyon 28 bin 462 yabancının kimlik kont­rolü yapıldı. Bu sorgulamalarda 150 bin 935 düzensiz göçmen tespit edil­di. Mobil göç araçlarıyla yaptığımız sorgulamalar kapsamında 2024’ün ilk üç ayında tespit edilen düzensiz göçmen oranı, her 100 sorguda: yüzde 74,5 iken, bu oran son bir ayda her 100 sorguda yüzde 2.l,7’ye düştü” dedi.

114 bin 83 Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı

Yerlikaya, şöyle devam etti: “Ül­kemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeliler’in gönüllü geri dönüşüne dair eylem planımızı uy­guluyoruz. Sadece bu yıl içerisinde; 114 bin 83 Suriyeli ülkesine gönül­lü, güvenli ve onurlu geri dönüş yap­mıştır.”

Göçmen kaçakçılarına operasyon

2024 yılı 1 Ekim tarihinde yeni bir aşamaya geçildiğini ve elde edilen verileri analiz ederek kamu kurum­larından hizmet almayan yani veri­len süreler zarfında adreslerini gün­cellemeyen bir kesim kaldığını dile getiren Yerlikaya, şunları söyledi:

“13 yılın sonunda, Avrupa’ya geç­tiğini değerlendirdiğimiz, Suriyeli­ler hakkında gerekli güncellemele­ri yaparak kayıtlarımızdan düştük. Aynı zamanda göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operas­yonlarımıza da, hız kesmeden de­vam ettik. Bu yılın ilk 10 ayında göç­men kaçakçılığı organizatörlerine yönelik: 6 bin 339 operasyon yaptık ve bu operasyonlar sonucu 3 bin 924 şahıs tutuklandı.”

Bütçe büyüklüğü 1 trilyon 93 milyar lira

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığının bütçesinin, genel bütçe içerisindeki payının yüzde 8 olduğunu belirterek, komisyona sundukları toplam ödenek teklifinin 1 trilyon 93 milyar 985 milyon 969 bin lira olduğunu söyledi. Ödeneğin, 779 milyar 747 milyon 196 bin lirasının cari ödenek, 314 milyar 238 milyon 773 bin lirasının da yatırım ödeneği olduğunu aktaran Yerlikaya, yatırım ödeneğinin yüzde 85’inin deprem için ayrıldığını ifade etti.

Bakanlığının 620 bin 339 personeli ile her an, her yerde görevinin başında olduğunu dile getiren Yerlikaya, Türk halkının huzur ve güvenliği için konvansiyonel güvenlik sistemlerini yüksek teknoloji ve teknik kapasiteyle her geçen gün daha da güçlendirdiklerini bildirdi. Yerlikaya, 11 bin 611 yeni aracı bu yıl emniyet ve jandarma teşkilatının hizmetine sunduklarını anlatarak, kesintisiz iletişim sağlayan Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi’nin (JEMUS) kurulumunu da 77 ilde tamamladıklarını vurguladı.