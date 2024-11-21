Türkiye'deki Suriyeli sayısı 3 milyonun altına geriledi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörün finansmanıyla mücadele kapsamında 4 milyar 209 milyon liralık vergi kaybının önlendiğine dikkat çekti. Gönüllü dönen Suriyeli sayısının ise 114 bin 83 olduğunu söyleyen Yerlikaya, geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısının 3 milyonun altına gerilediğini belirtti.
Nagihan KALSIN
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bakanlığın 2025 yılı bütçesini sundu. Ekonomiye büyük zararlar veren, teröre finansman kaynağı olan her türlü kaçakçılık faaliyetini engellemek için, tüm güçleriyle sahada olduklarını vurgulayan Yerlikaya , “Bu yıl içinde, kaçakçılık suçlarına ilişkin gerçekleştirilen 27 bin 614 operasyon sonucu 641 şahıs tutuklandı. 4 milyar 209 milyon TL vergi kaybı önlendi” dedi.
Türkiye’deki göç meselesini, “düzenli- düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi” şeklinde, tüm boyutlarıyla ele aldıklarını ifade eden Yerlikaya, “Politikalarımızı; Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonuyla, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte eşgüdüm halinde uyguluyoruz. Adres Tahkikatlarından sonra; Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 935 bin 742’ye düştü” açıklamasında bulundu.
Mobil Göç Noktası araçları vasıtasıyla hızlı ve kolay bir şekilde kontrol edildiğine dikkat çeken Yerlikaya, “Bu uygulamayla bir taraftan düzensiz göçle sahada büyük bir mücadele verirken; diğer taraftan da ülkemizde yasal kalış hakkı olan yabancıları, turistleri, zor durumda bırakmıyoruz.
Uygulamanın başladığı 19 Temmuz 2023 tarihinden bugüne, Mobil Göç Noktası araçlarımızda 2 milyon 28 bin 462 yabancının kimlik kontrolü yapıldı. Bu sorgulamalarda 150 bin 935 düzensiz göçmen tespit edildi. Mobil göç araçlarıyla yaptığımız sorgulamalar kapsamında 2024’ün ilk üç ayında tespit edilen düzensiz göçmen oranı, her 100 sorguda: yüzde 74,5 iken, bu oran son bir ayda her 100 sorguda yüzde 2.l,7’ye düştü” dedi.
114 bin 83 Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı
Yerlikaya, şöyle devam etti: “Ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeliler’in gönüllü geri dönüşüne dair eylem planımızı uyguluyoruz. Sadece bu yıl içerisinde; 114 bin 83 Suriyeli ülkesine gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş yapmıştır.”
Göçmen kaçakçılarına operasyon
2024 yılı 1 Ekim tarihinde yeni bir aşamaya geçildiğini ve elde edilen verileri analiz ederek kamu kurumlarından hizmet almayan yani verilen süreler zarfında adreslerini güncellemeyen bir kesim kaldığını dile getiren Yerlikaya, şunları söyledi:
“13 yılın sonunda, Avrupa’ya geçtiğini değerlendirdiğimiz, Suriyeliler hakkında gerekli güncellemeleri yaparak kayıtlarımızdan düştük. Aynı zamanda göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonlarımıza da, hız kesmeden devam ettik. Bu yılın ilk 10 ayında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik: 6 bin 339 operasyon yaptık ve bu operasyonlar sonucu 3 bin 924 şahıs tutuklandı.”
Bütçe büyüklüğü 1 trilyon 93 milyar lira
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığının bütçesinin, genel bütçe içerisindeki payının yüzde 8 olduğunu belirterek, komisyona sundukları toplam ödenek teklifinin 1 trilyon 93 milyar 985 milyon 969 bin lira olduğunu söyledi. Ödeneğin, 779 milyar 747 milyon 196 bin lirasının cari ödenek, 314 milyar 238 milyon 773 bin lirasının da yatırım ödeneği olduğunu aktaran Yerlikaya, yatırım ödeneğinin yüzde 85’inin deprem için ayrıldığını ifade etti.
Bakanlığının 620 bin 339 personeli ile her an, her yerde görevinin başında olduğunu dile getiren Yerlikaya, Türk halkının huzur ve güvenliği için konvansiyonel güvenlik sistemlerini yüksek teknoloji ve teknik kapasiteyle her geçen gün daha da güçlendirdiklerini bildirdi. Yerlikaya, 11 bin 611 yeni aracı bu yıl emniyet ve jandarma teşkilatının hizmetine sunduklarını anlatarak, kesintisiz iletişim sağlayan Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi’nin (JEMUS) kurulumunu da 77 ilde tamamladıklarını vurguladı.