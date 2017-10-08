Türkiye'den ABD'ye vize misillemesi

08 Ekim 2017

ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı vize kararının ardından Türkiye de Washington büyükelçiliği aracılığıyla ABD vatandaşlarının vize ve e-vize başvurularını askıya aldığını duyurdu.

Türkiye'nin Washington büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Son zamanlarda yaşanan olaylar, Türk Hükümeti’ni, ABD Hükümeti’nin Türk misyonlarının tesislerinin ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Söz konusu değerlendirme sürecinde, ABD’deki Büyükelçiliğimize ve Başkonsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirgemek amacıyla, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, ABD’deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır. Söz konusu uygulama etiket vizenin yanı sıra e-Vize ve sınırda bandrol vize uygulamalarını da kapsamaktadır." ifadelerine yer verildi.