Türkiye'den Gazze'ye 1,2 ton sağlık yardımı
Türkiye'nin İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'deki insanlara yardımı devam ediyor. Son olarak 1 ton daha yardım gönderildi.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze halkı için ortez, protez ve atölye malzemelerinden oluşan 1,2 tonluk sağlık yardımının Mısır'a ulaştığını kaydetti.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Gazze halkı için gönderdiğimiz 1,2 ton ortez, protez ve atölye malzemesinden oluşan sağlık yardımı bugün Mısır'a ulaştı. Türkiye, 7 Ekim'den bu yana insanlığın sınav konusu olan Gazze dramının yol açtığı yaraları sarmaya devam edecek."