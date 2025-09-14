Türkiye’den Yunanistan’a sert tepki: 'Asılsız iddiaları reddediyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Anadolu’yu işgale yönelik dönemle ilgili asılsız iddiaları yıl dönümü bahanesiyle gündeme taşımasını ve bu çerçevede yapılan açıklamaları reddetti.

"Mesnetsiz ve küstah açıklamaları reddediyoruz"

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yunan yetkililere iki ülke arasında düşmanlık doğurabilecek girişimlerden vazgeçmeleri yönünde çağrıda bulunuldu:

"Yunan makamlarının, Yunanistan’ın Anadolu’yu işgal ve istila çabası içinde olduğu döneme ilişkin asılsız iddialarını sözde yıl dönümü bahanesiyle yaptığı mesnetsiz ve küstah açıklamaları reddediyoruz.

Bu beyanlar, tarihi gerçeklerle ve iki ülke arasındaki dostane ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan çabalarla çelişmektedir.

Yunan yetkililerini iç siyasi saiklerle hareket etmekten ve iki ulus arasında düşmanlık doğurmayı hedefleyen girişimlerde bulunmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz."