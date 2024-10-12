Türkiye'nin Beyrut Ticaret Müşavirliği bölgedeki gerilime karşın faaliyetlerini sürdürüyor

Türkiye-Lübnan arasında, Beyrut Limanı üzerinden konteyner, Trablusşam Limanı üzerinden ise Ro-Ro gemisi ticareti devam ediyor. Limanlar kapatılmadığı sürece ticari ilişkilerin de devamı bekleniyor.

Lübnan'da tamamen Türk sermayeli firma bulunmuyor ancak Türk firmalar, bu ülkede franchise ve distribütörlük vermek suretiyle faaliyet gösteriyor. Lübnan'da Türk markalarından franchise almış 18 firma bulunuyor. Bu firmalar ağırlıklı olarak tekstil ve hizmet sektörlerinde hizmet veriyor.

Ticaret Müşavirliği faaliyetlerini sürdürüyor

Türkiye, Beyrut başta olmak üzere gerilimin yaşandığı bölgede ticari faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Türkiye'nin Beyrut Ticaret Müşavirliği, gelen her türlü talebi karşılamaya çalışırken ilgili kurum ve kuruluşlar yardım çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan 878'i Türk, 24'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ve bu grupların yakınları dahil 966 kişiyi tahliye ederek dikkati çekmişti. Ülkeden ayrılmak isteyen Türk vatandaşları Beyrut Limanı'ndan yola çıkarak Deniz Kuvvetlerine ait iki gemiyle Mersin'e ulaşmıştı. Türkiye, tahliye için gönderdiği gemilerle 300 ton insani yardım malzemesini de bu ülkeye sevk etmişti.