Türkiye'nin BM Daimi Özel Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı
Birleşmiş Milletler (BM) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun görevine son verildi. Göreve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal atandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayınlandı.
Söz konusu karara göre; Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun görev süresi sona erdi. Yerine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal atandı.