Türkiye'nin hafızasına kazınan felaket: 17 Ağustos Marmara Depremi'nin üzerinden 26 yıl geçti

Türkiye'nin yakın tarihindeki en yıkıcı afetlerden biri olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 26 yıl geçti.

Türkiye tarihinin en büyük ikinci depremi

16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gece saat 03.01'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, merkez üssü Gölcük olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hissedildi. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kırılmasıyla ortaya çıkan sarsıntı, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bolu ve Eskişehir'de büyük yıkıma yol açtı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi depremin büyüklüğünü 7,6, Kandilli Rasathanesi 7,8 olarak açıklasa da, resmi kayıtlarda 7,4 olarak kabul edildi. Yaklaşık 45 saniye süren depremde yer kabuğu 120 kilometrelik hat boyunca kırıldı.

Binlerce can kaybı, on binlerce yaralı

Resmi verilere göre depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 953 kişi yaralandı, 5 bin 840 kişi kayboldu. Ancak bölge halkı can kaybının daha yüksek olduğunu dile getirdi. Başbakanlık Kriz Merkezi'nin raporuna göre en fazla kayıp, yaklaşık 4 bin 500 kişiyle Gölcük'te yaşandı.

Toplam 405 bin 455 konut ve işyerinin yıkıldığı veya hasar aldığı belirtilirken can kayıplarının büyük bölümü çöken ya da ağır hasar gören binalarda yaşandı.

Ekonomiye ağır darbe

Depremin Türkiye ekonomisine verdiği zararın 12 ila 20 milyar dolar arasında olduğu hesaplandı. TÜPRAŞ rafinerisinde çıkan yangın günlerce sürdü, sanayi üretimi aksadı. Uzmanlar, bu etkinin 2001 ekonomik krizinde de dolaylı rol oynadığını belirtiyor.