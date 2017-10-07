"Türkiye'nin hassasiyetlerine de yanıt olacak bir yol aranıyor"

07 Ekim 2017

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Washington'da yaptığı görüşmelerin ardından CHP'nin bu kentteki merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Washington'da Beyaz Saray, Kongre, Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Dışişleri Bakanlığından yetkililerle görüştüklerini aktaran Yılmaz, bu temaslarında, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin silahlandırılması ve Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetlerini, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği gayrimeşru referandum, Türkiye'nin Rusya'dan almak istediği S-400 füzeleri ve Türkiye'deki gelişmelere ilişkin CHP'nin tutumlarını ele aldıklarını dile getirdi.

"Türkiye’nin itirazlarını anlattık"

Yılmaz, "ABD'nin YPG ile çalışması konusunda Türkiye'nin itirazlarını ve bu konuda rahatsızlık duyduğunu belirttik ve ABD yönetiminin bu konuda siyaset değişikliğine gidip gitmeyeceğini anlamaya çalıştık." dedi.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında ABD'nin YPG ile çalışmaktan vazgeçme gibi bir niyeti olmadığına değinen Yılmaz, "Türkiye'nin hassasiyetlerini de giderecek bir yol aramaya gidiyorlar." diye konuştu.

S-400 konusu da gündemde

S-400 konusunda ise ABD'li yetkililerin tepkilerini dile getirdiğini kaydeden Yılmaz, "Buna karşılık biz de kendilerine, 'ABD, Türkiye'ye savunma sistemi önerdi de Türkiye bunu reddetti ve Rusya'yla buna rağmen mi iş birliği yaptı?' diye sorduk." ifadesini kullandı.

Bunun karşılığında, Amerikalı yetkililerin Patriot füzelerini gündeme getirdiğini ve hükümetin S-400 konusunda adım atarken aynı zamanda Patriot için de girişimlerde bulunduğunu iddia ettiğini anlatan Yılmaz, "Biz ne Rusya'dan S-400 ne de ABD'den Patriot alınsın istiyoruz. Kendi savunma sanayimizi, kendi milli füze savunma sistemimizi oluşturalım istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA