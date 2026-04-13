Türkiye'nin inanç haritası çıkarıldı! Tablo şaşırtıyor

Türkiye'nin inanç haritası çarpıcı bir araştırma ile ortaya çıkarıldı. Veriler Türkiye'de halen büyük bir kesimin inançlı olduğuna işaret ederken, inancın şehirleşme ve eğitim durumu ile değiştiği görüldü.

Türkiye Genel Sosyal Saha Araştırması Projesi'nin yayımladığı "Verilerle Türkiye'de İnanç ve Dindarlık" raporunu değerlendiren Nişancı, toplumun büyük çoğunluğunda inancın sürdüğünü, ancak ibadet pratiklerinde farklılaşmalar görüldüğünü ifade etti.

"Çok büyük bir kesim inançlı"

Projenin amacının dindarlığın yanında yaklaşık 40 farklı konuyla Türkiye'nin genel bir fotoğrafını çekmek olduğuna değinen Doç. Dr. Nişancı, "Toplumun yüzde 94'ü Allah'a inanıyor. Geriye kalan kesimin bir kısmı şüpheci, yaklaşık yüzde 4'lük bir kesim ise ateizm, deizm ya da agnostisizme yakın bir yerde duruyor. Türkiye'de ateizm ve deizm, kamuoyunda konuşulduğu kadar yaygın değil." diye konuştu.

Bazı anketlerin, yüksek inanç oranı ile düşük ibadet oranı arasındaki farkı "deizm" ile açıkladığını bunun da doğru bir yaklaşım olmadığını belirten Doç. Dr. Nişancı, "Batı'da bu durum 'aidiyetsiz inanç' ya da 'pratiksiz inanç' kavramlarıyla açıklanıyor. Türkiye'de de benzer bir durum söz konusu" dedi.

Türkiye'de inançlı olup ibadet etmeyenlerin oranı yüzde 25

Türkiye'de inançlı olup ibadet etmeyen yaklaşık yüzde 25'lik bir kesimin olduğunu aktaran Nişancı, "Genel tabloya baktığımızda toplumun büyük bir kesiminin hayatında dinin önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Çok büyük bir kesim inançlı ve önemli bir kısmı ibadetlerini yerine getiriyor. Ancak toplum tek tip değil. Farklı bölgelerde, farklı sosyal gruplarda ve farklı katmanlarda dinin karşılığı değişebiliyor" ifadesini kullandı.

Türkiye'de namaz kılma oranı yüzde 40

Namaz kılma oranının yaklaşık yüzde 40 civarında olduğunu belirten Nişancı, yüzde 13 civarında bir kesimin de ibadetlerden uzak olduğunu aktardı.

Araştırma verilerine göre, Türkiye'nin çoğunluğunun kendini inançlı olarak tanımladığını söyleyen Nişancı, "Bunların yüzde 67'si kendini çok dindar ya da dindar olarak tanımlıyor. Bu, bireylerin kendi hakkındaki dindarlıkla ilgili görüşlerini kapsıyor. Bunun yanında ibadetler boyutuna geçtiğinizde ise biraz daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor" sözlerini sarf etti.

Nişancı, farklı nüfus gruplarında, cinsiyete, yaş gruplarına ve eğitim gruplarına göre bu yüzdeliklerin değişebildiğine dikkati çekerek, daha yaşlı gruplarda hem inançlı hem de kendini dindar olarak tanımlama oranlarının daha yüksek olduğunu dile getirdi.

Dindarlığın en keskin şekilde farklılaştığı alan eğitim

Doç. Dr. Nişancı, neredeyse bütün parametrelerde eğitim seviyesi yükseldikçe inanç, dini pratikler ve dindarlık algısı gibi göstergelerde düşüş olduğunu net bir şekilde gördüklerini bildirdi.

Ana hatlarıyla bakıldığında en yaygın ibadet pratiğinin oruç olarak göründüğünü bildiren Nişancı, kadınların erkeklere göre daha dindar olduğunu vurguladı.

Nişancı, araştırmalara göre, Türkiye'de büyük çoğunluğun bir şekilde hem dini inançla hem de dini pratiklerle az ya da çok bir bağının olduğunun anlaşıldığına değinerek, şehirleşmenin yoğun olduğu kentlerde de dindarlığın daha düşük olduğunu belirtti.