Türkiye’nin konuştuğu Ferrari kazası: Ferrari 458 Italia satıldı! İşte yeni sahibi…

Ferrari ile kaza yaparak Türkiye’nin gündeminde kendine yer edinen Hakan Yılmaz adlı oto tamirci, aracın onarım masraflarını üstleneceğini duyurmuştu.

2012 model süper lüks Ferrari 458 Italia’yı beş gün önce satın aldığı ortaya çıkan müşterisini mağdur etmeyeceğini ve aracı kendisinin satın alacağını duyuran Yılmaz, bugün yaptığı açıklamada, hasarlı Ferrari’yi sattığı bilgisini paylaştı.

Aracın yeni sahibinin Bakırköyspor’da forma giyen Sercan Türk olduğu ortaya çıktı. Otomobil tutkusuyla tanınan 34 yaşındaki futbolcunun daha önce de hasarlı araç alarak tamir ettirdiği öğrenildi.

Kazalı Ferrari ne kadar eder?

Hakan Yılmaz, Sercan Türk’ün Ferrari’yi ne kadara satın aldığını açıklamadı.

Ancak süper lüks aracın piyasa değerinin 15 milyon lira olduğu, kaza sonrasında ise yüzde 50 bir değer kaybı yaşandığı tahmin ediliyor.

Oto tamirci Yılmaz, aracın daha önce de kazaya karıştığı ve şaşe ve podyelerinde hasar olduğunu söylemişti.