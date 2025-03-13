Türkiye’nin masasındaki savaş uçağı: Eurofighter Typhoon! İşte öne çıkan özellikleri

Türkiye, Airbus, BAE Systems ve Leonardo’nun ortak üretimi olan 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı için teklif aldı. Ankara’nın, hava filosunu güçlendirmek için Avrupa menşeli bir savaş uçağı almayı değerlendirmesi dikkat çekerken, Eurofighter Typhoon’un teknik yetenekleri merak konusu oldu. Peki, bu çok rollü savaş uçağı Eurofighter Typhoon’ hangi özellikleriyle öne çıkıyor?

Eurofighter Typhoon’un temel teknik özellikleri

Eurofighter Typhoon, 4.5 nesil çok rollü savaş uçağı olarak tasarlanmış olup, hava üstünlüğü, taarruz ve keşif görevlerinde etkin olarak kullanılabiliyor. Yüksek manevra kabiliyeti, gelişmiş radar sistemleri ve çift motorlu yapısıyla modern savaş ortamlarında önemli bir avantaj sağlıyor.

* Uzunluk: 15.96 metre

* Kanat Açıklığı: 10.95 metre

* Boş Ağırlık: 11.000 kg

* Maksimum Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg

* Motor: 2 × Eurojet EJ200 turbofan (her biri 60 kN itki gücü)

* Maksimum Hız: 2.495 km/saat (Mach 2.0)

* Menzil: 2.900 km

* Servis İrtifası: 19.812 metre

* Silah Taşıma Kapasitesi: 9 ton (hava-hava ve hava-yer mühimmatları)

Hava üstünlüğü ve gelişmiş aviyonikler

Eurofighter Typhoon, E-Scan (AESA) radar sistemi sayesinde aynı anda birden fazla hedefi tespit edip takip edebiliyor. Ayrıca DASS (Defensive Aids Sub System) elektronik harp sistemi, düşman radarlarından kaçınmasına ve tehditleri bertaraf etmesine olanak tanıyor.

Entegre edilen bazı silah sistemleri:

* Meteor ve AMRAAM hava-hava füzeleri (uzun menzilli hava muharebesi için)

* IRIS-T ve ASRAAM kısa menzilli hava-hava füzeleri

* Storm Shadow ve Brimstone gibi hassas güdümlü hava-yer mühimmatları

* Taurus seyir füzesi (derin taarruz kabiliyeti)

Türkiye’nin Eurofighter alması ne anlama geliyor?

Türkiye, 2019 yılında ABD tarafından F-35 programından çıkarılmış ve bu süreçten sonra hava filosunu güçlendirmek için alternatif savaş uçağı seçeneklerini değerlendirmeye başlamıştı. Eurofighter Typhoon’un, özellikle F-16 filosuna ek olarak üst düzey hava üstünlüğü sağlayabilecek bir seçenek olduğu belirtiliyor.

Ancak Eurofighter Typhoon’un Türkiye’ye satışına, konsorsiyum üyelerinden Almanya’nın nasıl yaklaşacağı belirsizliğini koruyor. İngiltere ve İspanya, Türkiye’ye satış konusunda daha olumlu bir tavır alırken, Almanya’nın kararı sürecin seyrini belirleyecek önemli faktörlerden biri olacak.

Eğer Türkiye, Eurofighter Typhoon alımını gerçekleştirirse, ABD dışında farklı bir tedarikçiden savaş uçağı alan ilk büyük alıcılardan biri olacak. Bu durum, Türk Hava Kuvvetleri’nin F-16 ve MMU (Milli Muharip Uçak) ile birlikte çok yönlü bir hava gücü oluşturma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'nin teklifi nasıl değerlendireceği ve olası bir satın alım kararının bölgedeki askeri dengelere nasıl etki edeceği önümüzdeki süreçte netleşecek.