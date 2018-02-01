Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu geçti

01 Şubat 2018

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Türkiye’nin nüfusu 2017 yılında önceki yıla göre binde 12.4’e karşılık gelen 995 bin 654 kişi artarak 80 milyon 810 bin 525’e yükseldi. Nüfusun yüzde 18.6’sının yaşadığı İstanbul’da ikamet edenlerin sayısı yüzde 1.5 artarken, Bayburt’un nüfusu yüzde 11.4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2017 sonu itibarıyla Türkiye’nin nüfusu 80 milyon 810 bin 525 oldu. 2016’da binde 13.5 olan yıllık nüfus artışı, 2017’de biraz geriledi ve binde 12.4 olarak gerçekleşti.

İl ve ilçe merkezlerindeki nüfusun oranı önceki yıla göre 0.3 puanlık artışla yüzde 92.5’e yükseldi.

En çok nüfus yüzde 18.6 ile İstanbul’da yaşıyor. İstanbul’un nüfusu yüzde 1.5 artarak 15 milyon 29 bin 231’e çıkarken, Ankara’da 5 milyon 445 bin ile ikinci, İzmir de 4 milyon 279 bin kişi ile üçüncü sırada yer aldı.

Buna karşılık başta Bayburt olmak üzere 15 ilin nüfusu önceki yıla göre geriledi. Bayburt’ta yüzde 11.4 gibi çok yüksek bir nüfus azalması gerekti ve il nüfusu 90 bin 114’ten 80 bin 717’ye düştü. Bu dönemde Giresun’un nüfusu yüzde 1.6, Kastamonu’nun nüfusu ise yüzde 1.2 azaldı.

Çalışma çağındaki nüfusta artış

2017 yılında çalışma çağındaki nüfus yüzde 1.2 artarak, nüfus içinde yüzde 67.9 pay aldı. Bu dönemde kilometrekareye düşen nüfus sayısı 1 kişi artarak 2 bin 892’ye çıktı.