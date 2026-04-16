Türkiye'nin petrol ithalatı şubatta geriledi

Türkiye'nin petrol ve petrol ürünleri ithalatı, şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı düşüş kaydetti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre toplam ithalat yüzde 1,84 azalarak 3 milyon 512 bin 919 ton oldu.

Ham petrol ithalatı arttı

EPDK'nın yayımladığı 'Petrol Piyasası Sektör Raporu'na göre, ithalatın en büyük kalemi olan ham petrol alımı aynı dönemde yüzde 14,08 artışla 2 milyon 559 bin 916 tona yükseldi.

Buna karşılık motorin türleri ithalatı yüzde 30,93 azalarak 702 bin 189 tona geriledi. Toplam ithalatın kalan kısmını benzin, fuel-oil, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu.

En fazla ithalat Rusya'dan

Şubat ayında en fazla petrol ve petrol ürünü ithalatı 1 milyon 508 bin 282 tonla Rusya'dan yapıldı. Bu ülkeyi 645 bin 346 tonla Irak ve 550 bin 184 tonla Kazakistan takip etti.

Yurt içi satışlarda artış

Aynı dönemde iç piyasada satışlar yükseliş gösterdi. Benzin satışları yıllık bazda yüzde 17,73 artarak 417 bin 803 tona ulaştı. Toplam petrol ürünleri satışları yüzde 3,71 artışla 2 milyon 378 bin 526 ton, motorin satışları ise yüzde 1,11 artışla 1 milyon 834 bin 490 ton olarak gerçekleşti.

İhracatta düşüş dikkat çekti

Petrol piyasasında toplam ihracat şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,62 azalarak 910 bin 559 ton oldu.

Bu dönemde havacılık yakıtları ihracatı yüzde 30,07 artışla 401 bin 899 tona yükselirken, motorin türleri ihracatı yüzde 83,43 düşüşle 86 bin 439 tona geriledi. Denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 29,96 azalarak 52 bin 538 ton, benzin türleri ihracatı ise yüzde 36,90 artarak 7 bin 224 ton olarak kaydedildi.

Rafineri üretimi arttı

Rafineri petrol ürünleri üretimi ise şubatta yıllık bazda yüzde 2,80 artarak 2 milyon 972 bin 124 ton oldu.

Alt kalemlerde havacılık yakıtları üretimi yüzde 17,55 artışla 488 bin 28 tona, benzin üretimi yüzde 9,57 artışla 398 bin 990 tona yükseldi. Motorin üretimi ise yüzde 9,72 azalarak 1 milyon 203 bin 133 ton olarak gerçekleşti.