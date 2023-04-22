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"Türkiye’nin sanayi gücü olmaya devam ediyoruz"

İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, "Milli Mücadele dönemimizin en önemli adımlarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ku­ruluşunun 103’üncü sene-i devriyesin­de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz. Başta canımız­dan çok sevdiğimiz tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun" dedi.

Haber Merkezi
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Ahmet Tokkan

İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı

Milli Mücadele dönemimizin en önemli adımlarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ku­ruluşunun 103’üncü sene-i devriyesin­de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz. Başta canımız­dan çok sevdiğimiz tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun.

Yine aziz milleti­mizin ve çalışkan sanayi sektörümüzün kıymetli mensuplarımızın bayramı kut­lu olsun. Mübarek Ramazan Bayramı’n­da çifte bayram yaşarken aynı zamanda Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’ün­cü yılı olması sebebiyle mutluluk ve gu­rurumuzun arttığını ifade etmek isterim.

İMES OSB olarak, Milli Mücadelemiz­le birlikte başlayan endüstri ve kalkınma mücadelemize firmalarımızla birlikte de­vam ediyoruz. Sanayi ve üretim hizmetini modern, küresel gelişmelere odaklı ve mil­li hisler içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu çaba doğrultusunda “Türkiye’nin Sanayi Gücü” olmaya devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemen­lik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

 