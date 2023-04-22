"Türkiye’nin sanayi gücü olmaya devam ediyoruz"
İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, "Milli Mücadele dönemimizin en önemli adımlarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 103’üncü sene-i devriyesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz. Başta canımızdan çok sevdiğimiz tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun" dedi.
Ahmet Tokkan
İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı
Milli Mücadele dönemimizin en önemli adımlarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 103’üncü sene-i devriyesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz. Başta canımızdan çok sevdiğimiz tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun.
Yine aziz milletimizin ve çalışkan sanayi sektörümüzün kıymetli mensuplarımızın bayramı kutlu olsun. Mübarek Ramazan Bayramı’nda çifte bayram yaşarken aynı zamanda Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılı olması sebebiyle mutluluk ve gururumuzun arttığını ifade etmek isterim.
İMES OSB olarak, Milli Mücadelemizle birlikte başlayan endüstri ve kalkınma mücadelemize firmalarımızla birlikte devam ediyoruz. Sanayi ve üretim hizmetini modern, küresel gelişmelere odaklı ve milli hisler içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu çaba doğrultusunda “Türkiye’nin Sanayi Gücü” olmaya devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.