"Türkiye'ye yapılacak her türlü saldırı misliyle karşılık bulacaktır"

13 Ocak 2018

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Aksaray 6. İl Kongresi'nde konuştu.

Başbakan Yıldırım yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Suriye'nin kuzeyindeki, Afrin'deki, Kobani'deki, Ayn el-Arap'taki terör grupları ülkemizi taciz ediyor, saldırıda bulunuyor. Şunu herkes iyi bilmelidir. Türkiye'ye karşı yapılacak her türlü saldırı, ister içeriden olsun ister dışarıdan olsun, misliyle karşılık bulacaktır. Bu ülkenin huzurunu bozanlara asla fırsat verilmeyecektir.

Türkiye hukuk devletidir ve terörün her türüyle mücadele edebilecek kabiliyete sahiptir. En vahşi terör saldırılarında dahi hukukun içinde kalarak mücadeleyi veren ender ülkelerden biridir. Bize tuzak kurmaya çalışanların bu tuzakları er geç başlarına geçecektir. Bütün bu maksatlı girişimler, Türkiye’nin 2023, 2053, 2071 hedef ve vizyonuna yürümesine engel olamayacak."