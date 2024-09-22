Türkiye’yi vuran sel: 31 il zarar gördü, iki ilden acı kayıplar geldi!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurt genelinde 21-22 Eylül tarihlerinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle 31 ilde toplam 405 sel ve su baskını, 62 heyelan ve 204 mahsur kalma olayı yaşandığını açıkladı. Gelen toplam 644 ihbara 2 bin 702 personel ve 2 bin 41 araçla müdahale edildiği bildirildi. Mahsur kalan vatandaşların tamamı güvenli alanlara alındı.

Trabzon’un Sürmene ilçesinde 20 Eylül’de kaybolan işitme engelli 65 yaşındaki Ali Kemal Demir’in cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.

Adana’da etkili olan sağanak yağmur, yolları göle çevirirken, Kahramanmaraş’ta yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır’da dolu yağışı cadde ve sokakları etkiledi, Şanlıurfa’da ise dev bir hortum görüntülendi. Van’da dere taşarken, Hatay’da hortum meydana geldi. Adıyaman’ın Tut ilçesinde dolu yağışı zarar verdi. Tunceli’de heyelan yaşandı ve Mersin’de bir camiye yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğini, yer yer sağanak ve gök gürültülü yağışların olacağını bildirdi. Tüm vatandaşların tedbirli olması ve yetkililerin uyarılarına dikkat etmesi önemle duyuruldu.