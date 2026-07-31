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TürkNet kullanıcıları isyanda... Tüm kullanıcılar internete giremezken paylaşımlar da peş peşe geliyor. Sorunun kaynağı araştırılırken "TürkNet çöktü mü, neden çöktü" "Türknet ne zaman gelecek" soruları ısrarla yöneltiliyor.

TürkNet çöktü mü, neden çöktü?

TürkNet sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Değerli kullanıcılarımız,

Turknet internet hizmetlerinde Türkiye genelini etkileyen bir kesinti yaşanmaktadır. Teknik ekiplerimiz, sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeleri buradan paylaşacağız.

Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

TürkNet'in ne zaman erişime açılacağı henüz bilinmiyor.