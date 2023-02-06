TÜRKONFED açıkladı: Meksika ve Japonya'dan yola çıktılar

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

​​​​​​​Türkiye'nin deprem gerçeğiyle bir kez daha, çok acı bir şekilde yüzleşmenin üzüntüsünü yaşadıklarını aktaran Sönmez, "Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Şu anda en büyük temennimiz, arama kurtarma ekiplerimizin enkaz altındaki vatandaşlarımıza sağ salim ulaşmaları, yaralıların sağlığına kavuşmaları ve çetin kış koşulları gözetilerek bölgedeki insanlarımızın ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve karşılanmasıdır. Bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hareket ederek aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKONFED olarak depremin ilk anından itibaren başta illerdeki valiler ve yerel yönetimler olmak üzere ilgili tüm kesimlerle yoğun bir koordinasyon süreci içinde olduklarını belirten Sönmez, arama kurtarma çalışmaları dahil ihtiyaçların tespiti ve bunların karşılanması adına üzerlerine düşen tüm görevleri ivedilikle yerine getirmek için doğal afet kriz yönetimi yol haritalarını devreye aldıklarını bildirdi.

Bu kapsamda, ilk aşamada depremden etkilenen 10 kentteki 5 federasyon ve 44 dernek başkanı ile iletişime geçerek valiliklerde oluşturulan Deprem Kriz Koordinasyonu'na aktif destek ve katkı vermelerini, eş güdümlü hareket etmelerini istediklerini aktaran Sönmez, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda federasyon ve derneklerimiz, kendi bölgelerindeki ihtiyaçların tespiti için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce de acı bir tecrübe olarak deneyimlediğimiz gibi afet bölgelerinin ekonomileri ciddi anlamda etkileniyor, toparlanmaları güç oluyor. Bu nedenle ikinci aşamada ekonomik aktivitenin durumunu, zararın boyutunu ve yapılması gerekenleri tespit edip federasyonlarımız ve derneklerimiz kanalıyla bölgedeki ekonomik hayatın tüm aktörleri ile görüşeceğiz.

Üçüncü aşama için ise AFAD ile temasa geçtik. TÜRKONFED içindeki Deprem ve Afet Kriz Yönetimi ekiplerimiz, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgelere giderek insani ve ekonomik ihtiyaçları tespit edecek. Kamu-yerel yönetimler, iş dünyası ve sivil toplum temsilcileri ile görüşerek bu ihtiyaçların karşılanması noktasında gerekli adımların atılmasını sağlayacağız."

"CBi aracılığıyla Meksika ve Japon ekipleri yola çıktı"

Süleyman Sönmez, bu aşamaların yanı sıra uluslararası ölçekte de iş birliği yapmak üzere harekete geçtiklerini belirterek, "Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve bizim de TÜRKONFED olarak Türkiye Platformu Kurucusu olduğumuz Connecting Business initiative (CBi) ağı aracılığıyla Meksika ve Japon ekipleri arama kurtarma çalışmaları için yola çıktı. Uluslararası koordinasyon noktasında eş güdümlü olarak arama kurtarmadan yaşam koşullarına, ekonomik hayattan yaraların sarılmasına TÜRKONFED olarak süreci yakından takip ediyor, kolaylaştırıcı bir görevi sürdürüyoruz. Başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ülkemize geçmiş olsun, başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"Depremin yıkıcı etkisini azaltmamız gerekiyor"

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu da depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyerek, şunları kaydetti:

"Deprem kuşağında yer alan ülkemizde meydana gelen depremler nedeniyle büyük acılar yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Bu son deprem, güvenli binalara sahip olmamızın hayati önem taşıdığını hepimize bir kez daha hatırlattı. Enkaz altında kalan vatandaşlarımıza en kısa sürede sağ salim ulaşılması en büyük temennimiz. Yaşanılan bu felaketin en az can kaybı ve hasarla atlatılmasını diliyoruz. Başta bölgedeki vatandaşlarımız olmak üzere tüm ülkemize geçmiş olsun."

Depremden etkilenen bölgedeki binalarda hasar tespitine öncelik verilerek hasarlı binalara girilmemesi gerektiği uyarısında bulunan Küçükoğlu, "Bu deprem, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra ülkemizde meydana gelen en büyük deprem. Maalesef o büyüklükteki bir felaketi yeniden yaşıyoruz. Ülkemizin bir deprem bölgesi olduğu bilinciyle bu depremlere karşı hazırlıklarımızın tam olması gerekiyor. Depremler; içinde bulunduğumuz coğrafyanın bir gerçeği, dolayısıyla depremin yıkıcı etkisini azaltmamız gerekiyor. Önemli olan deprem gerçeğine uyum sağlayabilmek, deprem riskiyle yaşamanın gereklerini yerine getirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

"STK'ler ile iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu bildiririz"

Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği'nden (GEKADER) yapılan açıklamada da şunlar aktarıldı:

"Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde gerçekleşen ve 10 ilimizin etkilediği depremden dolayı milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 10 ilde hissedilen ve hasarlar veren, ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Depremde yaralanan vatandaşlarımıza ise Allah'tan şifalar diliyoruz. GEKADER olarak hükümetimizin çağrısı, milletimizin sağduyusu ile STK'ler ile iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu bildiririz. GEKADER ailesi olarak bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, sevenlerine baş sağlığı ve yaralı yurttaşlarımıza da acil şifalar dileriz."

"Türkiye daha önce yaşadığı kara günlerde olduğu gibi bugün de, yarın da birlik ve beraberlik duygusuyla yaraları saracaktır"

Çekmeköy Müteahhitler Derneği (ÇEKMÜDER) Başkanı ve Akar Yapı Üst Yöneticisi (CEO) Yücel Evsen, "Birçok ilimizde hissedilen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve yakınlarına da baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Göçük altından çıkarılan ve yaralanan her vatandaşımıza da geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

ÇEKMÜDER ve Akar Yapı olarak birçok ilde düzenlenen yardım kampanyalarını yakından takip ettiklerini bildiren Evsen, "Akar Yapı olarak gerekli yardımlarımızı yetkili kurumlara iletmiş olduk. Türkiye Cumhuriyeti devleti daha önce yaşadığı kara günlerde olduğu gibi bugün de, yarın da birlik ve beraberlik duygusuyla yaraları saracaktır. Öte yandan, bu süreçte hem ÇEKMÜDER hem de Akar Yapı olarak ilgili STK'larla yapılacak tüm yardım organizasyonlarına hazır olduğumuzu bildiririz." değerlendirmesinde bulundu.