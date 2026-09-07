TUS 2. dönem sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
TUS 2. dönem sınavı 23 Ağustos'ta gerçekleşti. Sınavın üzerinden 15 gün geçti ve sonuç tarihi araması her geçen gün sıklaşıyor. Peki, TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026-TUS 2. Dönem sonuç tarihi için heyecanlı bekleyiş. Eylül ayında açıklanacak sonuçların tam tarihi araştırılıyor. Uzman doktor adaylarının sıkça başvurduğu soru "TUS 2. dönem sonuçları ne zaman" oluyor.
TUS 2. Dönem Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026-TUS 2. Dönem ile STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınav sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 17 Eylül'de ilan edilecek. ÖSYM'nin zaman zaman sonuçları erkenden ilan ettiği de oluyor.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.