TUS açıklandı mı, bugün mü açıklanıyor? TUS 2. Dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

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23 Ağustos'ta uygulanan TUS 2. Dönem sınavında değerlendirme süreci bitmek üzere... On binlerin gözü ÖSYM'den gelecek açıklamada... Saatler ilerledikçe hızlanan soru ise "TUS açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" şeklinde...

TUS 2. Dönem Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026-TUS 2. Dönem ile STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınav sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 17 Eylül'de ilan edilecek. Saat konusunda ise ÖSYM'den bir bilgi geçilmedi.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.