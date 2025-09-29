TUS tercihleri başladı! TUS 2. dönem kontenjanları ve tercih kılavuzu için tıklayınız

TUS 2. dönem tercihleri başladı. ÖSYM yaptığı açıklama ile adayların heyecanlı bekleyişe son verdi. Bu gelişme sonrası ÖSYM'nin resmi sitesi sıkça ziyaret ediliyor.

ÖSYM'den yapılan açıklamada "025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 29 Eylül-06 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini 29 Eylül 2025 tarihinde saat 14.30’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 06 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Yerleştirme işleminde, 2025-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2025-TUS 2. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir." denildi.

2025-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu

2025-TUS 2. Dönem Tercih Bilgileri ve Tablolar