TÜSİAD Başkanı Turan: Demokrasimizi her daim korumalı ve ilerletmeliyiz

Toplumumuzun ve devletimizin gayretleriyle bertaraf edilen bu tehlikeyi bir daha yaşamamak için demokrasimizi her daim korumalı ve ilerletmeliyiz. Hukuk devletini güçlendirmek, özgür düşünceyi mümkün kılan ifade özgürlüğü ve temel hak alanlarını genişletmek pusulamız olmalı. Hep birlikte Türkiye’nin geleceği için kritik önem taşıyan alanlara odaklanmalıyız.

İnsan, bilim, kurum ve kurallara odaklanmalıyız

Türkiye hayalimizi TÜSİAD’ın 50. Yılı vesilesiyle 2021’de yayımlamış olduğumuz Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa başlıklı raporumuzda paylaştık. Bu çalışmada gelişmiş, saygın, adil ve çevreci Türkiye’yi nasıl inşa edeceğimiz sorusuna cevap aradık. Geleceğin Türkiye’sine insani gelişme ve yetkinleşmeyi sağlayarak, bilim ve teknolojiye yatırım yaparak ve siyasal ekonomik ve toplumsal ilerlemeyi mümkün kılacak kapsayıcı ve güvenilir kurum ve kurallarla ulaşabileceğimizi ifade ettik. Kısacası; odaklanmamız gereken üç unsuru “insan, bilim, kurum ve kurallar” olarak özetliyoruz.

Hiçbir kesimi kalkınmada geride bırakmayan adil bir ülke

Bu üç temel unsura odaklanarak inşa etmek istediğimiz Türkiye; ekonomik istikrara sahip, sürdürülebilir büyümeyle kişi başı geliri yüksek bir Türkiye’dir. Diplomasi ve iş birliğiyle rol model, uluslararası hukuka ve sözleşmelere bağlı saygın bir ülkedir. Hiçbir kesimi kalkınmada geride bırakmayan adil bir ülkedir. Yeşil dönüşümü başaran çevreci bir ülkedir. “İnsani gelişme ve yetkinleşme”de, “bilim, teknoloji ve inovasyon”da ve “kurum ve kurallar”da sağlanacak gelişmenin, Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı’nda Türkiye’yi hak ettiği konuma ulaştıracağına inanıyoruz. TÜSİAD olarak mutlu ve müreffeh bir Türkiye için geleceği bu anlayışla inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman evrensel demokratik ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerini kararlılıkla savunacağız.