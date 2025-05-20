TÜSİAD yöneticileri Turan ve Aras hakim karşısına çıkıyor

13 Şubat'ta düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptıkları konuşmalar nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, bugün hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aras'a, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları yöneltilmişti.

Soruşturmaya daha sonra TÜSİAD Başkanı Orhan Turan da dahil edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz" açıklamasının ardından soruşturma süreci hız kazandı.

Adli kontrolle serbest bırakılmışlardı

Turan ve Aras, adliyeye polis eşliğinde getirilmiş ve adli kontrol şartıyla, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmışlardı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, her iki ismin açıklamalarının "kamu barışını bozmaya elverişli" olduğu ileri sürüldü.

Hapis cezası talebi

Açılan kamu davasında sanıkların, zincirleme şekilde kamuoyunu yanıltıcı bilgiyi yayma suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Ayrıca, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlamasıyla da 62 günden az olmamak üzere adli para cezası isteniyor.

Ne olmuştu?

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, 13 Şubat’ta yapılan TÜSİAD genel kurulundaki konuşmasında bazı soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin yargıyı etkilemeye yönelik ifadeler kullandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık, Aras’ın sözlerinin kamu barışını bozabilecek nitelikte olduğunu belirtti.

Aras söz konusu konuşmada, Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına değinen Ömer Aras, “Yangın çıkabilir ama 78 kişi ölmez. Ölüyorsa nedeni usulüne uygun yapılmayan binalar ve denetimsizliktir” demişti.

Son haftalarda yaşanan siyasi olaylara da değinen Aras, “Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor” diyerek, hukukun üstünlüğü konusunda ciddi sorunlar yaşandığını dile getirdi.

Bir siyasi parti liderinin tutuklanmasına ve gazetecilere yönelik baskılara dikkat çeken Aras, “Tutukluluğun istisna değil, kural haline gelmesi gibi kangrenleşmiş bir sorun kanunlar değişse de çözülmüyor” ifadelerini kullanmıştı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da, TÜSİAD Genel Kurulu’nda artan maliyetlere dikkat çekerek rekabet etmenin giderek güçleştiğini ifade etmişti.

İthalatın değil, ihracatın cazip olduğu bir ekosistem oluşturulması gerektiğini savunan Turan, "Sanayiye mutlaka nefes aldırılması lazım. Yatırım, üretim ve ihracat desteklenmeli" demişti.