TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı: Cumhuriyeti Cumhuriyet yapan değerlerimiz, pusulamız olmalı

Orhan Turan/ TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının önderliğinde, ulusumuzun eşsiz fedakarlıkları ile kurulan Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını heyecanla, coşkuyla ve gururla kutluyoruz. 100 yıl önce Cumhuriyet, zamanın ruhunu yakalama, çağdaş bir dünyanın parçası olma mücadelesiydi. Mücadelenin arkasında ise yeni bir toplumsal bünye, yeni bir idare ve yeni bir gelecek tasavvurunu ortaya koyan Mustafa Kemal Atatürk’ün emsalsiz vizyonu ve öngörüsü ile ulusumuzun ortak bir hayalde birleşme kararlılığı vardı.

Yeniden doğuş ölçeğinde devasa adımlar atılmıştı

Bu vizyon ve kararlılık, emsalleriyle kıyaslandığında çok kısa olarak tanımlanabilecek bir süre içinde, laiklik, kadın hakları, bütün yurttaşların toplumsal, siyasal ve hukuksal eşitliği gibi devasa adımlara dönüştü. Türkiye’de hukuk, toplumsal yapı, eğitim, toplumsal sağlık, bilim ve teknoloji, kültür ve sanat alanlarında, yeniden doğuş ölçeğinde bir canlanmaya bütün dünya tanıklık etti. TÜSİAD olarak Cumhuriyeti Cumhuriyet yapan değerlerimizin ikinci yüzyılımızda da pusulamız olması gerektiğine inanıyoruz. Demokrasi, eşit yurttaşlık, laiklik, ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, adil yargılanma, toplumsal cinsiyet eşitliği ve 21’inci yüzyıla uygun bir eğitim, ihtiyacımız olan temeli sağlamlaştıracaktır. Geleceğimize, bu kavramların hakkıyla hayata geçirilmesi yön verecek.

100 yıllık bir çınarımız var

Cumhuriyetin yüz yıllık kazanımlarının gururunu yaşıyoruz. Bununla birlikte, ikinci yüzyıla girerken önümüzde yeni bir dönemeç var. Küresel sorunların yanında ulusal boyutta çözmemiz gereken meselelerimiz var. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında refahın adil biçimde dağıldığı, insani kalkınmasını sağlamış bir Türkiye hayal ediyoruz. Hukukun üstün olduğu, demokrasiyi yaşam tarzı haline getirmiş, toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmış bir Türkiye hayalimiz var. Çevreyle uyumlu, dijital ve yeşil dönüşümü başarmış, bilimde evrensel standartları yakalamış, AB entegrasyonunu sağlamış, özetle gelişmiş, saygın, adil ve çevreci bir Türkiye hepimizin ortak umudu.

Şu dört soruya yurt genelinde cevap aradık

TÜSİAD olarak bu hayalin gerçekleşmesine katkı sağlamak için, Cumhuriyetin yüzüncü yılında yeni bir proje başlattık. Türkiye'nin farklı bölgelerinde düzenlediğimiz toplantılarda şu dört soruya cevap aradık: Cumhuriyeti ve demokrasiyi birlikte nasıl güçlendireceğiz? Küresel dönüşümlerde ulusal stratejimizi nasıl konumlandıracağız? Çevreyi koruyan bir kalkınma nasıl olmalı? Refahı artırırken bölüşümü daha adil nasıl yaparız? Biz sadece söylemenin değil, toplumun farklı kesimleriyle söyleşmenin değerli olduğunu düşünüyoruz. Bu projemizin çıktılarını Aralık ayında paylaşacağız.

Toplumsal diyaloğa katkı sağlamak istiyoruz

Konuşarak, birbirimizi dinleyerek, anlayarak, her kesimin umut ve hayallerini içeren ortak bir gelecek noktasında birleşmeyi hedefliyoruz. Çalışmamızın, ikinci yüz yılımıza girerken toplumsal diyaloğa katkı sağlamasını umuyorum. Gençlerimizin coşkusu ve enerjisi ile bir yüzyıl önce olduğu gibi bugün de cesaret bulacağız. Tecrübemiz sayesinde bunu gerçekçilik ve ihtiyatlılık ile dengeleyeceğiz. Bütün bunları yapacak kapasiteye sahibiz. Gelin, Cumhuriyetin devrimci ruhunu yeniden uyandıralım.

100 yıl önce atılan adımlarla Türkiye’ye yeni bir yön çizen Cumhuriyetimiz, vazgeçilmez değerleriyle birlikte yeni yüzyılda da ışığımız ve yol göstericimiz olacaktır. Cumhuriyetimizin mimarı Mustafa Kemal Atatürk’ü derin bir saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız ve Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşı hepimize kutlu olsun.