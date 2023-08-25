Tuzla'da riskli olduğu tespit edilen 2 binanın yıkımı gerçekleştirildi

İstasyon Mahallesi ve Aydınlı Mahallesi'nde bulunan ve belediye tarafından riskli olduğu belirlenen binalar için yıkım kararı verildi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, bu kapsamda ilk önce İstasyon Mahallesi Şehitler Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın, ardından da Aydınlı Mahallesi Civanmert Sokak'taki 4 katlı binanın yıkımı için iş makinesiyle ilk kepçeyi vurdu.

Her iki binanın yıkımı daha sonra ekipler tarafından gerçekleştirildi. Yıkım sırasında yoğun toz dumanı oluşmaması için binalara su tutuldu.

Yazıcı, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugüne kadar birçok kentsel dönüşüm çalışmasına imza attıklarını, yaptıkları hizmet ve eserlerin içinde kentsel dönüşümün çok önemli bir yeri olduğunu ifade etti.

Bugün de orta hasarlı olan binaların yıkımını gerçekleştirdiklerini aktaran Yazıcı, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden sonra ilçede orta derecede hasar gören 28 binanın 6 Şubat depremlerinin ardından boşaltılarak yıkımlarına başlandığını, ilçede yıkılması gereken hasarlı 3 boş bina kaldığını kaydetti.

Tuzla'da yaklaşık 20 bin bağımsız bölümden oluşan 3 bin 95 binanın dönüşümünü gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle başlatılan kentsel dönüşüm seferberliğinin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

- "Sayın İmamoğlu gündemimiz değil"

Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) düzenlediği Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı 1. Etap TBM Kazısı Çıkış Töreni'ne ilişkin soru üzerine, "Muhayyel cumhurbaşkanı yardımcısı sayın İmamoğlu gündemimiz değil, biz burada binaları yıkıyoruz, deprem güvenli binalar yapıyoruz. Açılış balonları patlatmıyoruz." dedi.

Metro hatlarının İstanbul için çok kıymetli olduğunu aktaran Yazıcı, 2019'dan sonra her sene "bitti, bitiyor, bitecek" denilen bir projenin, ilçedeki eski bir metro hattı ile Bakanlığın yaptığı metronun birleşme hattının "Kaynarca-Pendik-Tuzla metrosu" diye lansmanının yapılmasının doğru olmadığını ifade etti.