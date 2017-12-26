Tuzla'daki kimyasal kokuyla ilgili yeni gelişme

26 Aralık 2017

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da bazı mahalleleri etkileyen ve çok sayıda kişinin hastanelere başvurmasına neden olan kimyasal kokuya ilişkin soruşturma başlattı. İSKİ, kokuya neden olan maddelerin, metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ile Tricholoro ethene olduğunu tespit etti. Kokuya neden olan kimyasalı döken 4 vidanjör ele geçirildi.

Tuzla’da atık su kolektör hattına kaçak kimyasal atık deşarj edilmesinin ardından Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tüm kamera kayıtlarını inceledi.

Ekipler olay günü bölgede çalışan vidanjörleri belirledikten sonra geniş çaplı araştırma başlattı. Vidanjörler Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince örnek alınmak üzere Orhanlı Polis Merkezi Amirliğine getirildi. Çevrede bulunan çok sayıda vidanjör polis karakolunun önünde örnekleri alınmak üzere bekletildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin polis merkezine gelmesiyle birlikte vidanjörlere yapılan incelemeler başladı. Olay yeri inceleme ekipleri vidanjörlerden tek tek numune alırken, polis merkezi bahçesi adeta vidanjör parkına döndü. Alınan numuneler laboratuvara gönderildi.

İBB'den açıklama

Konu ile ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Dün Tuzla ilçesinde bulunan bazı mahalleleri etkileyen yoğun kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı kesinlik kazandı. İSKİ'nin yaptığı laboratuar incelemesi sonuncu metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene maddesi olduğu belirlendi." açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA