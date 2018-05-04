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Twitter'dan 'şifre değişikliği' uyarısı

Twitter, kendi sistemindeki bir sorundan dolayı tüm kullanıcılarının şifrelerini değiştirmesini istedi.

Twitter'dan 'şifre değişikliği' uyarısı
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Küresel paylaşım sitesi Twitter, şirketin kendi sisteminde farkedilen teknik bir sorundan dolayı, dünya genelindeki bütün kullanıcılarının şifrelerini değiştirmesini talep etti. 

Söz konusu teknik sorunun fark edildikten sonra çözüldüğünün belirtildiği açıklamada, güvenlik ihlaline rastlanmadığı, ancak tedbir amaçlı kullanıcılardan şifre değişiminin istendiği bildirildi.

Twitter'ın dünya genelindeki aylık ortalama kullanıcı sayısı 336 milyon seviyesinde bulunuyor. 

Kaynak: AA

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