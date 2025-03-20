Üç ilde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Yozgat, Erzincan ve Gümüşhane'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikler, kar ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuz hava koşullarına karşı tedbir alındığını ve eğitimin durdurulduğunu açıkladı. Ayrıca, kamu çalışanları arasında hamileler, engelliler ve kronik rahatsızlıkları bulunanlar da idari izinli sayılacak.

İşte tatil edilen iller:

1-YOZGAT: Yozgat kent merkezi ve 11 ilçesinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre kar yağışı, don ve buzlanma beklentisi nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Yozgat merkez ile Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitimin durdurulacağı bildirildi. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamileler, engelli bireyler, kronik rahatsızlıkları bulunanlar ve okul öncesi eğitim kurumlarında çocuğu bulunan annelerin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

2-ERZİNCAN: Erzincan'da da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Erzincan Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, dün gece itibarıyla başlayan kar yağışının 21 Mart Cuma günü öğlen saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi. Valilik, yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek zorluklar nedeniyle Erzincan genelinde tüm eğitim kurumlarının tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın kamu personeli, engelli çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları ve kronik rahatsızlıkları bulunan kamu personeli de idari izinli sayılacak.

3-GÜMÜŞHANE: Gümüşhane’de de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışının, ulaşımda olumsuzluklara yol açabileceği belirtilerek, 21 Mart Cuma günü eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı ifade edildi.