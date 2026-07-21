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Yeni dönemde ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen binlerce kişi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden gelecek açıklamalara gözlerini çevirmiş durumda... Günler ilerliyor ve "Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor" sorusu daha da hızlanıyor.

Ücretli öğretmenlik ön başvuruları için kesin bir tarih yok. Her il ve ilçenin başvuru tarihi değişiyor Bu nedenle adaylar başvuru yapacakları ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü sitesini takip etmek zorunda...

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri için tıklayınız

e-Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;

1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.

* Bu sistemde sadece bir kere (1) kere başvuru yapınız.

* Bilgilerinizi en son mezun olduğunuz fakülte diplomanıza göre giriniz.

* Bilgilerini yanlış veya eksik girenlerin başvuruları dikkatte alınmayacaktır.

* Görevlendirmeler 2024/2025 eğitim öğretim yılı için yapılacaktır.

* 4 YILLIK FAKÜLTE MEZUNLARIN TÜMÜ

* 2 YILLIK (YÜKSEK OKULU) İSE ÇOCUK GELİŞİMİ - İLAHİYAT - MOBİLYA VE SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMDEN MEZUN OLANLAR SADECE BAŞVURU YAPABİLİR.

Başvuru esnasında yanlış beyanda bulunduğu anlaşılan adaylar görevlendirilmişlerse görevlendirmeleri iptal edilir. Ayrıca haklarında yasal işlem başlatılır.