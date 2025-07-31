Eski tip sürücü belgesine sahip olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren süreçte sona gelindi. 1 Ocak 2016’dan önce alınan ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibarıyla sona eriyor. Bugün başvurusunu tamamlamayanlar için ise yarından itibaren yeni ücret tarifesi ve idari ceza devreye girecek.

Bir günle binlerce lira fazla ödemek istemeyen sürücüler için son şans

Şu anda ehliyet yenileme işlemi yalnızca 15 TL’ye yapılabiliyor. Ancak bu rakam 1 Ağustos itibarıyla tam 7.438 TL'ye çıkacak. Bu bedel, geç başvuru yapan sürücüler için ciddi bir maliyet oluşturacak. Dahası, yenilenmemiş eski tip ehliyetle araç kullanmaya devam edenler 12.978 TL idari para cezası ile karşı karşıya kalacak. Ceza, 15 gün içinde ödenirse yüzde 25 indirimle 9.733 TL olarak uygulanacak.

Ehliyet yenileme başvurusu nasıl yapılır?

Ehliyet yenileme işlemleri için https://randevu.nvi.gov.tr adresinden, Alo 199 hattından veya NVİ mobil uygulaması üzerinden randevu alınabiliyor. Randevusuz başvuru kabul edilebiliyor ancak yoğunluk nedeniyle işlem garantisi verilmiyor.

Gerekli belgeler:

* Eski tip sürücü belgesi

* Kimlik kartı veya pasaport

* Sürücü sağlık raporu

* Son 6 ayda çekilmiş 2 biyometrik fotoğraf

* Adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)

* Kan grubu belgesi veya yazılı beyan

* 15 TL harç ve hizmet bedeli ödeme dekontu

Başvuru sonrası, sürücü belgesi kişiselleştirilerek PTT aracılığıyla adrese gönderiliyor. Bu süreçte vatandaşlar, geçici sürücü belgesiyle araç kullanmaya devam edebiliyor.

Yetkililerden uyarı geldi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, başvuru yoğunluğu nedeniyle son günü bekleyen vatandaşlara uyarıda bulunarak, “1 Ağustos itibarıyla hem cezai işlem hem de yüksek başvuru ücreti geçerli olacak. Zaman kaybetmeden işlemler tamamlanmalı” açıklamasında bulundu.