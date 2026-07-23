UEFA AVRUPA LİGİ: Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş bu akşam ilk ciddi sınavına çıkıyor. Kara Kartal, yeni teknik ekibi ve futbolcularıyla bir üst tura çıkmak isterken taraftar da takımını bir an evvel sahada görmek istiyor. İşte "Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunun yanıtı...

Beşiktaş Avrupa Ligi maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu Beşiktaş - FC Midtjylland maçı 23 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı ve şifreli yayınlanacak.

Beşiktaş, FC Midtjylland’a elenmesi durumunda UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Bohemian - Ballkani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Nübel, Amir, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih Özcan, Kartal, Cerny, Orkun, İlhan Fakılı, Hyeon Gyu Oh.

Midtjylland: Olafsson, Bech, Kristensen, Hanbeom, Jensen, Bravo, Billing, Osorio, Dju, Andreasen, Gue Sung.

Eksikler

Beşiktaş'ta Midtjylland karşılaşması öncesinde üç eksik bulunuyor.

Siyah-beyazlı takımda izinli olan yeni transfer Leandro Trossard, bu turda UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.

Geçen sezondan kırmızı kart cezası bulunan Felix Uduokhai ile ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edilen Wilfred Ndidi de mücadelede görev yapamayacak.