UKOME’den 8+1 taksi kararı: 1038 araç dönüştürülecek

Toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen bin 755 aracın dönüşüm taahhüt maddesinde değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddesinde, bin 755 araçtan bin38'ine, normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınırken, 717 aracın ise aynı şekilde 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi.

Söz konusu teklif oy çokluğuyla kabul edildi. UKOME toplantısında kent sınırları içinde elektrikli scooter işletmeciliği yapmak isteyen firmalara 34 bin 783 elektrikli scooter için de izin verildi. Toplantıda, kent genelindeki e-scooter düzenlemesi teklifi görüşüldü. Oylanan teklif, oy birliğiyle kabul edildi. Bu kapsamda, kentte işletilen 27 bin 782 e-scooter sayısı, 34 bin 783'e yükseltildi.

İstanbullular taksi hizmetinden mutsuz

Bu arada Martı, İstanbul Ekonomi Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı. Martı'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ekonomi Araştırması'nda, İstanbulluların taksi hizmetlerinden memnuniyetsizlik duyduğu belirtildi. Araştırmada, katılımcıların yüzde 62'sinin taksi hizmetlerinden memnun olmadığı ve yüzde 91'inin ise Martı'yı desteklediği bildirildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, yönetmeliğin çıkarılması için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, taksi hizmetlerine yönelik memnuniyetsizlik için çözüm sunduklarını kaydetti. Söz konusu yönetmelik, taksi taşımacılığındaki olası vergi kaçağı, çalışan sömürüsü ve güvenlik sorunları gibi problemleri odağına alarak, dijital kayıt ve denetim mekanizmalarıyla bu sorunların üstesinden gelmeyi amaçlıyor.