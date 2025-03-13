Ulaştırma Bakanı'ndan 16 yıllık YHT analizi! Yolcu sayısı 100 milyona yaklaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk seferini 16 yıl önce bugün yapan yüksek hızlı tren seferleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Her gün yaklaşık 32 bin kişinin YHT ile seyahat ettiğine yazılı açıklamasında dikkat çeken Uraloğlu, "16 yılda YHT'ler 95 milyon kilometre yol kat etti ve yaklaşık 97 milyon yolcu taşıdı" ifadesini kullandı.

"Avrupa'da 6., tüm dünyada 8. sıradayız" YHT'nin başkenti: Ankara

11 ilde ülke nüfusunun yüzde 34,8'ine doğrudan, kombine taşımacılıkla 9 şehre daha bağlantı sağlayarak toplam 20 ile ve nüfusun yüzde 51'ine YHT hizmeti sağladıklarını belirten Bakan, "Ülkemizi Avrupa'da 6'ncı, dünyada ise 8'inci YHT işletmecisi yaptık. Ankara-Konya hattını 2011'de, Konya-İstanbul ve Ankara-İstanbul hatlarını 2014'te, Karaman-İstanbul, Karaman-Ankara ve Eskişehir-İstanbul hatlarını 2022'de, Ankara-Sivas hattını 2023'te son olarak da Sivas-İstanbul hattını 2024'te vatandaşımızın hizmetine sunduk." ifadelerini kullandı.

YHT'lerin, Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Karaman, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'a doğrudan sefer yaptığını belirten Uraloğlu, , "YHT ve otobüs ya da YHT ve konvansiyonel tren bağlantısıyla gerçekleştirilen kombine taşımacılık, otobüsle yapılan seyahate göre önemli oranda zaman tasarrufu sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

YHT'nin başkenti: Ankara

Bakan Uraloğlu, Ankara'yı YHT ağının merkezi haline getirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti: "Ankara-Eskişehir YHT hattında 20,9 milyon, Ankara-Konya YHT ile 21 milyon, Ankara-İstanbul YHT hattında 36,1 milyon, Konya-İstanbul YHT hattında 11 milyon 613 bin, Karaman-Ankara YHT hattında 2,4 milyon, Karaman-İstanbul YHT hattında 1,7 milyon, Ankara-Sivas YHT hattında 1,6 milyon, Sivas-İstanbul YHT hattında 482 bin, Eskişehir-İstanbul YHT hattında 800 bin yolcuya hizmet verdik. 16 yılda YHT'ler 95 milyon kilometre yol kat etti ve yaklaşık 97 milyon yolcu taşıdı."