Ulaştırma Bakanlığı 30 işçi alacak: İşte kadrolar ve başvuru tarihi...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 30 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. İlan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hangi kadrolara alım yapılacak?

Bakanlığın açıklamasına göre alımlar farklı denizcilik ve teknik pozisyonlarda gerçekleştirilecek.

Buna göre; 2 tarama uzmanı (kaptan), 5 sınırlı kaptan, 3 deniz buhar ve motor makinisti, 6 yağcı, 3 usta gemici, 2 gemici, 3 başmakinist, 3 makine operatörü ve 3 düz işçi istihdam edilecek.

Başvurular nasıl yapılacak?

Adaylar, açık iş ilanlarına bugünden itibaren 27 Şubat tarihine kadar Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet adresi esube.iskur.gov.tr üzerinden başvuru yapabilecek.

Sınav süreci nasıl işleyecek?

Sözlü sınava ve sonuçlara ilişkin duyurular Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın resmi internet sitesi www.uab.gov.tr üzerinden yayımlanacak. Adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak.