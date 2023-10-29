"Ülkemizi daha ileriye taşıyacağız"

Metin Güler / Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde kurulan Cumhuriyetimiz, ticaretten sanayiye, eğitimden tarıma kadar atılan dev adımlarla bu günlere ulaşmış, bu sayede ülkemiz muasır medeniyetler seviyesine gelmiştir. Eskişehir Ticaret Odası olarak, ülkemizin 100 yılda başardığının çok daha fazlasını önümüzdeki yıllarda başaracağına, Türkiye’nin ekonomisiyle, savunma sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla dünya sıralamasında ilk on ülke arasında yer alacağına inanıyoruz.

Kahramanlarımızı anıyoruz Eskişehir Ticaret Odası olarak da bu hedef için sayısı 18 bine ulaşan üyelerimizle birlikte çalışıyor; Eskişehir’in ekonomisine ve ülkemizin geleceğine değer katıyoruz. Eskişehir’in, Türkiye’nin geçmişinde ve geleceğinde önemli bir yeri olduğunu çok iyi biliyor; bu bilinçle şehrimizin yarınlarını inşa etmek, katma değer üretimini artırmak, ticaret ve sanayisini geliştirmek, hizmet sektörünü büyütmek için yeni projelere imza atıyoruz.

Eskişehir Ticaret Odası olarak hem ülkemizin hem de şehrimizin ekonomisinin gelişmesi, refah seviyemizin yükselmesi, üye işletmelerimizin büyümesi için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümünü gururla ve coşkuyla kutluyor; Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ülkemizin bu günlere gelmesinde emeği olan tüm kahramanlarımızı saygıyla ve minnete anıyoruz.