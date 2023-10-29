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Ulu Önderimizin fikirlerini ideallerini ve Cumhuriyeti yeni kuşaklara aktarmalıyız

Cumhuriyetin ilanı, uzun mücadeleler sonucunda özgürlüğünü kazanmış bir toplumun, geleceğe emin adımlarla yürümesini hedefleyen bir inkılap hareketidir. Türk toplumunu çağdaşlaştırmayı amaçlayan bu adım, günümüz Türkiye’sini şekillendiren en temel değerdir.

Haber Merkezi
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Mahmut Özgener / İzmir Ticaret Odası Başkanı

Ülkemiz için 2023 yılı ay­rı bir öneme sahip. Çün­kü Cumhuriyetimi­zin ilanının 100’üncü yıl dönü­münü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşı­yoruz. İzmir Ticaret Odası ola­rak Ulu Önderimiz Gazi Musta­fa Kemal Atatürk'ün fikirlerini, ideallerini, kurduğu Cumhu­riyeti yaşatmak, geliştirmek ve yeni kuşaklara aktarmanın asli görevlerimizden olduğu­na inanıyoruz. Bu düşünceden hareketle, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı nedeniyle pek çok projeyi hayata geçireceğiz. İz­mir Valiliğimizin “Cumhuriye­tin 100’üncü Yılında 100 Etkin­lik” takviminde yer alan projele­rimizden ilki, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile beraber hazırladı­ğımız 40 dakikalık “İzmir Bası­nı Belgeseli”. Belgesel çalışma­mızda, 1800’lü yıllardan başla­yarak, kentimizin basın tarihini kıymetli gazetecilerden dinle­me fırsatı bulacağız.

Bir diğer kıymetli çalışma­mız, kentimizin kültürel ge­lişimine katkı sağlayacağına inandığımız “Yüzyılın Sevda­sı: İzmir” isimli kitap projemiz. Yazar Öğretim Üyesi Dr. Erkan Serçe tarafından odamız için kaleme alınan bu eser; Cumhu­riyetimizin 100 yıllık sürecinde İzmir’in üstlendiği rolü detay­lı bir şekilde okuyucuya akta­rıyor. Heyecanlıyız, çünkü bir­çoğumuzun şahitlik ettiği İz­mir’in yakın dönem tarihini de bu yayınla, geleceğe iz olarak bı­rakacağız.

Kitap projemiz İzmir’in üstlendiği rolü anlatıyor

Ülkemizin odalar ve borsala­rı bünyesinde faaliyet gösteren tek müzesi olan ve bu yıl 20’nci yılını kutlayan İzmir Ticaret Ta­rihi Müzemiz için hazırlanan “İzmir Ticaret Tarihi Müze­si Prestij Kitap Seti” de 100’ün­cü yıl projelerimiz arasında yer alacak. Bu kitap setinin içinde, uluslararası bilim insanlarının müzemizde bulunan eserlere yönelik incelemeleri olacak.

Elbette, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı vesilesiyle hayata geçireceğimiz projelerimiz bun­larla kısıtlı kalmayacak; gençle­rimizin mesleki gelişimine des­tek vermek üzere kentimizde­ki üniversitelerde eğitim gören gençlerimize yönelik düzenle­necek panel aracılığıyla “100 Genç ile İş Hayatında 100 Da­kika” koçluk eğitimi, “100 Mil­yon Adımla 100 Öğrenciye Burs Projesi” gibi birçok farklı orga­nizasyon ile bu yılı taçlandırma­yı hedefliyoruz.

Bir inkılap hareketidir

Cumhuriyetin ilanı, uzun mü­cadeleler sonucunda özgürlü­ğünü kazanmış bir toplumun, geleceğe emin adımlarla yürü­mesini hedefleyen bir inkılap hareketidir. Türk toplumunu çağdaşlaştırmayı amaçlayan, diğer yenileşme ve reformların da önünü açan bu adım, günü­müz Türkiye’sini şekillendiren en temel değerdir. İzmir Tica­ret Odası olarak bu anlamlı günü kutlamak için, günün anlam ve önemine uygun, dönemin ruhu­nu taşıyan bir Cumhuriyet Balo­su düzenleyeceğiz.

Hayata geçireceğimiz tüm projelerimizin İzmir’e ve ülke­mize katkı sağlayacağına inanı­yor, bu duygu düşüncelerle tam bağımsızlık mücadelesinin mi­henk taşı olan Cumhuriyet’in ilanının 100. Yılını en içten di­leklerimle kutluyorum. “Cum­huriyetimizi” bizlere armağan eden, başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ol­mak üzere, tüm silah arkadaşla­rını minnetle anıyorum. 