Ulu Önderimizin fikirlerini ideallerini ve Cumhuriyeti yeni kuşaklara aktarmalıyız
Cumhuriyetin ilanı, uzun mücadeleler sonucunda özgürlüğünü kazanmış bir toplumun, geleceğe emin adımlarla yürümesini hedefleyen bir inkılap hareketidir. Türk toplumunu çağdaşlaştırmayı amaçlayan bu adım, günümüz Türkiye’sini şekillendiren en temel değerdir.
Mahmut Özgener / İzmir Ticaret Odası Başkanı
Ülkemiz için 2023 yılı ayrı bir öneme sahip. Çünkü Cumhuriyetimizin ilanının 100’üncü yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. İzmir Ticaret Odası olarak Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini, ideallerini, kurduğu Cumhuriyeti yaşatmak, geliştirmek ve yeni kuşaklara aktarmanın asli görevlerimizden olduğuna inanıyoruz. Bu düşünceden hareketle, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı nedeniyle pek çok projeyi hayata geçireceğiz. İzmir Valiliğimizin “Cumhuriyetin 100’üncü Yılında 100 Etkinlik” takviminde yer alan projelerimizden ilki, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile beraber hazırladığımız 40 dakikalık “İzmir Basını Belgeseli”. Belgesel çalışmamızda, 1800’lü yıllardan başlayarak, kentimizin basın tarihini kıymetli gazetecilerden dinleme fırsatı bulacağız.
Bir diğer kıymetli çalışmamız, kentimizin kültürel gelişimine katkı sağlayacağına inandığımız “Yüzyılın Sevdası: İzmir” isimli kitap projemiz. Yazar Öğretim Üyesi Dr. Erkan Serçe tarafından odamız için kaleme alınan bu eser; Cumhuriyetimizin 100 yıllık sürecinde İzmir’in üstlendiği rolü detaylı bir şekilde okuyucuya aktarıyor. Heyecanlıyız, çünkü birçoğumuzun şahitlik ettiği İzmir’in yakın dönem tarihini de bu yayınla, geleceğe iz olarak bırakacağız.
Kitap projemiz İzmir’in üstlendiği rolü anlatıyor
Ülkemizin odalar ve borsaları bünyesinde faaliyet gösteren tek müzesi olan ve bu yıl 20’nci yılını kutlayan İzmir Ticaret Tarihi Müzemiz için hazırlanan “İzmir Ticaret Tarihi Müzesi Prestij Kitap Seti” de 100’üncü yıl projelerimiz arasında yer alacak. Bu kitap setinin içinde, uluslararası bilim insanlarının müzemizde bulunan eserlere yönelik incelemeleri olacak.
Elbette, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı vesilesiyle hayata geçireceğimiz projelerimiz bunlarla kısıtlı kalmayacak; gençlerimizin mesleki gelişimine destek vermek üzere kentimizdeki üniversitelerde eğitim gören gençlerimize yönelik düzenlenecek panel aracılığıyla “100 Genç ile İş Hayatında 100 Dakika” koçluk eğitimi, “100 Milyon Adımla 100 Öğrenciye Burs Projesi” gibi birçok farklı organizasyon ile bu yılı taçlandırmayı hedefliyoruz.
Bir inkılap hareketidir
Cumhuriyetin ilanı, uzun mücadeleler sonucunda özgürlüğünü kazanmış bir toplumun, geleceğe emin adımlarla yürümesini hedefleyen bir inkılap hareketidir. Türk toplumunu çağdaşlaştırmayı amaçlayan, diğer yenileşme ve reformların da önünü açan bu adım, günümüz Türkiye’sini şekillendiren en temel değerdir. İzmir Ticaret Odası olarak bu anlamlı günü kutlamak için, günün anlam ve önemine uygun, dönemin ruhunu taşıyan bir Cumhuriyet Balosu düzenleyeceğiz.
Hayata geçireceğimiz tüm projelerimizin İzmir’e ve ülkemize katkı sağlayacağına inanıyor, bu duygu düşüncelerle tam bağımsızlık mücadelesinin mihenk taşı olan Cumhuriyet’in ilanının 100. Yılını en içten dileklerimle kutluyorum. “Cumhuriyetimizi” bizlere armağan eden, başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını minnetle anıyorum.